Midyat’ın tarihi dokusu hikayemize çok şey katıyor

#Uzak Şehir#Kanal D#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 09:34

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir” sezona hızlı bir giriş yaptı.

İkinci sezonda da reyting rekorunu tazeleyen dizide Alya Albora karakterini canlandıran Sinem Ünsal, çekimlerin yapıldığı Mardin’in Midyat ilçesi ve diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Alya karakteriyle izleyicinin favorisi haline gelen güzel oyuncu, yeni sezon heyecanını şöyle ifade etti:

Çok etkileyici

“Seti özlemişiz. Keyifle çalışıyoruz. Büyük gelişmelerle izleyicinin karşısında olacağız.” Ünsal ayrıca bölgenin kültürel zenginliği sayesinde ikinci sezonun da izleyiciler tarafından büyük ilgi göreceğine inandığını sözlerine ekledi. Midyat’ın diziye kattığı güçlü atmosfere vurgu yapan oyuncu, ilçeyi artık bir “ikinci ev” olarak gördüğünü belirtti:

“Coğrafya çok güzel, kendi içindeki hikâyeleri çok besleyici. Senaryoya ve bize oyuncu olarak çok büyük katkısı oluyor. Bence o yüzden tercih ediliyor ve sonuçlar güzel oluyor. Herkesin görmesi gereken bir yer. Bizim hâlâ gezemediğimiz yerler var, gez gez bitmiyor. Hem tarihi dokusu çok iyi hem de birçok medeniyetin bir arada bulunması çok etkileyici.”

 

