Midway konusu nedir, oyuncuları kimler? Midway filmi ne zaman çekildi?

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Midway, konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlardan biri. 2. Dünya Savaşı dönemine odaklanan filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 6.7. İşte Midway oyunculaı ve konusu...

MİDWAY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Midway, 2. Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor'dan sonra ABD ile Japon İmparatorluğu'nun karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi'ne odaklanıyor. Film, savaşın seyrinin değişmesini sağlayan askerlerin kahramanlık hikayesini anlatıyor.

MİDWAY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Konusuyla dikkat çeken filmin oyuncu kadrosunda Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Woody Harrelson, Dennis Quaid, Mandy Moore, Tadanobu Asano gibi isimler yer alıyor.