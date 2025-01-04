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Midway konusu nedir, oyuncuları kimler? Midway filmi ne zaman çekildi?

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#Midway#Patrick Wilson#Nick Jonas
Midway konusu nedir, oyuncuları kimler Midway filmi ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 14:34

Midway filmi, televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Tarih ve savaş konulu Midway, 2019 yılında vizyona girdi. İzleyenlerin beğenisini kazanan filmin yönetmeni ise Roland Emmerich oturuyor. Peki Midway konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

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Midway, konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlardan biri. 2. Dünya Savaşı dönemine odaklanan filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 6.7. İşte Midway oyunculaı ve konusu...

MİDWAY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Midway, 2. Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor'dan sonra ABD ile Japon İmparatorluğu'nun karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi'ne odaklanıyor. Film, savaşın seyrinin değişmesini sağlayan askerlerin kahramanlık hikayesini anlatıyor.

MİDWAY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Konusuyla dikkat çeken filmin oyuncu kadrosunda Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Woody Harrelson, Dennis Quaid, Mandy Moore, Tadanobu Asano gibi isimler yer alıyor.

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#Midway#Patrick Wilson#Nick Jonas

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