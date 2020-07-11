Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmada 30 bin TL değerindeki soru şu şekilde; Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır? İşte, sorunun yanıtı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 15 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, merak edilen Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır? sorusunun cevabı.
SORU:
Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır?
A: Sistine Şapeli tavanı resimleri
B: Çömelen Çocuk Heykeli
C: Pieta
D: Apollon Heykeli
Doğru cevap: A Şıkkı
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