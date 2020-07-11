ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 15 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, merak edilen Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır? sorusunun cevabı.

SORU:

Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır?

A: Sistine Şapeli tavanı resimleri

B: Çömelen Çocuk Heykeli

C: Pieta

D: Apollon Heykeli

Doğru cevap: A Şıkkı