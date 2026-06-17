DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ erkeÄŸine iki Ã§ocuk doÄŸurmuÅŸtu... BoÅŸanÄ±rken eski kocasÄ± ona bir ev verdi: ArtÄ±k kendi yaÄŸÄ±yla kavrulan bir emekli

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Pop mÃ¼ziÄŸin en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriyle evlendiÄŸinde hatta Ã¼stÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k ona iki Ã§ocuk doÄŸurduÄŸunda milyonlarca kiÅŸinin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan aÄŸzÄ± aÃ§Ä±k kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Sonra boÅŸandÄ±lar ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayetinin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda da beklenmedik aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. "Onun Ã§ocuklarÄ±" diyerek doÄŸurduÄŸu biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸunu babalarÄ±na verdi. Annelik hakkÄ±ndan vazgeÃ§ti.

ZamanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemini uzun sÃ¼re meÅŸgul eden bu olayÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§ti. O "Ã¼nlÃ¼lerin Ã¼nlÃ¼sÃ¼" ÅŸarkÄ±cÄ± genÃ§ yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Ã‡ocuklarÄ± bÃ¼yÃ¼yÃ¼p yetiÅŸkin oldu, o kadÄ±n ise artÄ±k kendi kÃ¶ÅŸesinde, gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde yaÅŸayÄ±p gidiyor.

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EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° OLAY OLMUÅžTU

Bu Ã¶zetlediÄŸimiz, pop mÃ¼ziÄŸin kralÄ± olarak nitelendirilen Michael Jackson ile ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Debbie Rowe'un Ã¶ykÃ¼sÃ¼...

Åžu anda 67 yaÅŸÄ±nda olan emekli hemÅŸire Rowe, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde California Palmdale'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bir bankadan Ã§Ä±karken objektiflere takÄ±lan Debbie Rowe, en son 2022'de bir belgesel iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Debbie Rowe, en son 2022 yÄ±lÄ±nda bir belgesel iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Michael Jackson ile boÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana gÃ¶zlerden uzak bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.

Ondan sonra da gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Yine de zaman zaman sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda onu tanÄ±yan paparazzi peÅŸine dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Ãœzerinde kot pantolunu ve Ã¶n kÄ±smÄ± desenli tiÅŸÃ¶rtÃ¼yle sÄ±radan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyordu Debbie Rowe. Elbette geÃ§ip giden yÄ±llardan nasibini almÄ±ÅŸtÄ±. YanÄ±ndan geÃ§ip gittiÄŸi insanlarÄ±n Ã§oÄŸu onu tanÄ±madÄ± bile.

Debbie Rowe, son olarak 2022 yÄ±lÄ±nda TMZ'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir belgeselde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Ondan sonra da gÃ¶zlerden uzak sakin hayatÄ±na devam etti.

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JACKSON'IN DOKTORUNUN ASÄ°STANIYDI

2009 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 50 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda eden Michael Jackson ile Debbie Rowe, 1996 yÄ±lÄ±nda evlendi.

TanÄ±ÅŸmalarÄ± ise Debbie'nin yanÄ±nda asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dermotolojist Arnold Klein'Ä±n muayenehanesinde oldu. O sÄ±rada Jackson, ilk karÄ±sÄ± Lisa Marie Presley'den kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Debbie, Michael Jackson'Ä±n iflah olmaz bir hayranÄ±ydÄ±, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± da bunun farkÄ±ndaydÄ±. Daha da Ã¶tesinde Debbie Rowe, hayranÄ± olduÄŸu Michael'dan Ã§ocuk doÄŸurmak istiyordu. Jackson'Ä±n da en bÃ¼yÃ¼k hayali kendi Ã§ocuklarÄ±na sahip olmaktÄ±.

Sonunda iki taraf da bu konuda anlaÅŸÄ±nca Debbie Rowe ile Michael Jackson, 1996 yÄ±lÄ±nda Avustralya, Sydney'de evlenip dÃ¶rt yÄ±l sonra boÅŸandÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§te iki tane Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

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'BENÄ°M DEÄžÄ°L, ONUN Ã‡OCUKLARI' DEYÄ°P ANNELÄ°K HAKKINDAN VAZGEÃ‡TÄ°

Ã‡iftin Ã§ocuklarÄ±ndan Prince Jackson 29, kardeÅŸi Paris Jackson 28 yaÅŸÄ±na geldi. Yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m, Michael Jackson'Ä±n, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anneden dÃ¼nyaya gelen 23 yaÅŸÄ±nda Bigi adÄ±nda bir oÄŸlu daha bulunuyor.

Jackson ile Rowe evlenmesinin Ã¼zerinden Ã¼Ã§ yÄ±l geÃ§miÅŸti ve Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya gelmiÅŸti ki boÅŸanma davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Debbie Rowe, davayÄ± aÃ§an taraf oldu ve gerekÃ§e olarak da ÅŸiddetli geÃ§imsizliÄŸi gÃ¶sterdi. BoÅŸanmalarÄ± 2000 yÄ±lÄ±nda resmen tamamlandÄ±.

Debbie Rowe, Michael Jackson ile boÅŸanÄ±rken Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ona 8 milyon dolar ve Beverly Hills'te bir ev verdi.

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Debbie Rowe, duruÅŸmada "Bu Ã§ocuklar benim deÄŸil Michael'Ä±n Ã§ocuklarÄ±" diyerek ebeveynlik hakkÄ±ndan feragat etti.

BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Debbie, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekildi. Hatta boÅŸanma sÄ±rasÄ±nda daha ilginÃ§ bir adÄ±m attÄ±. Ä°ki Ã§ocuÄŸunun velayetini Michael Jackson'a bÄ±rakÄ±p kendisi ebeveynlik hakkÄ±ndan vazgeÃ§ti.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durum onun iÃ§in Ã§ok da kolay olmadÄ±.

DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda "Ã‡ocuklarÄ±mÄ± sevmediÄŸim iÃ§in velayetlerinden feragat ettiÄŸim dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesin. Onlar harika Ã§ocuklar ve ben onlarÄ± seviyorum. Ama onlar, onun (Michael Jackson) Ã§ocuklarÄ±. Onlar benim Ã§ocuklarÄ±m deÄŸil" diye ilginÃ§ sÃ¶zler sarf etti.

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'ERKEKLERÄ°N Ã‡OCUK DOÄžURAMAYACAÄžINI Ã–ÄžRENÄ°NCE ANNEMÄ° MERAK ETTÄ°M'

Bunun ardÄ±ndan Debbie Rowe, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±ktÄ±.

Hem Debbie'den olan Ã§ocuklarÄ±nÄ± hem de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anneden doÄŸan oÄŸlunu kendi baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ Michael Jackson.

Paris Jackson, annesinin hayatÄ±na yeniden girdiÄŸi dÃ¶nemle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ± sonradan. KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken bir annesi olduÄŸunun bile farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Ã‡ok Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼kken annem hayatÄ±mda yoktu. Sonra bir erkeÄŸin Ã§ocuk doÄŸuramayacaÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸiM zaman da bu konuda sorular sormaya baÅŸladÄ±m" dedi.

Paris henÃ¼z 11 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ± Michael Jackson Hayata veda etti. SonrasÄ±nda ise o ve erkek kardeÅŸleri bÃ¼yÃ¼kanneleri Katherine Jackson'Ä±n yanÄ±na verildi.

Sonradan Paris ile annesi Debbie 'arkadaÅŸ' oldular. 2016'da Debbie'nin kansere yakalanmasÄ± ise anne ile kÄ±zÄ±n arasÄ±nda sÄ±cak bir iliÅŸki doÄŸmasÄ±na neden oldu.Â

HASTALIK, ANNE VE KIZIN ARASINDA SICAK BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° YARATTI:Â Debbie o dÃ¶nemde Entertainment Tonight'a verdiÄŸi rÃ¶portajda kÄ±zÄ± tedavi sÃ¼resince kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu kÃ¶tÃ¼ tecrÃ¼be anne ile kÄ±zÄ±nÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±rsa da Debbie Rowe, aynÄ± iliÅŸkiyi oÄŸlu Prince ile kuramadÄ±.

Ama konu bu kadarla kapanmadÄ± hiçbir zaman. Bir ara Paris ile Prince'in, babasÄ±nÄ±n Michael Jackson olmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± bile ortada dolaÅŸtÄ±. Debbie ise daha önce Michael Jackson'Ä±n çocuklarÄ±n babasÄ± olduÄŸunu ama kendisini doÄŸal yollarla deÄŸil spermlerini kullanarak yapay yolla hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.





Â Michael Jackson kendisi hayattayken Ã§ocuklarÄ±nÄ± hep maskelerin ya da battaniyelerin ardÄ±na gizledi.Â





BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Jackson kardeÅŸlerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼, babalarÄ± Michael'Ä±n cenaze tÃ¶reninde gÃ¶rdÃ¼.





Onun Ã§ocuklarÄ± Paris ve Prince ile Ã§ekilen ve kÃ¼Ã§Ã¼klerin yÃ¼zlerinin gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ nadir pozlardan biri.Â

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Pop mÃ¼ziÄŸin kralÄ± Michael Jackson, 2009 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 50 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti.