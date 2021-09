Mevlana dizisinin oyuncuları kimler? Çekimlerine başlandı

Haberin Devamı

Tarihi dizilere bir yenisi ekleniyor. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin hayatından esinlenilen Hz. Mevlana çok yakında TRT’de izleyiciyle buluşacak. “Hz. Mevlâna” dizisinde Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi Bülent İnal canlandıracak. Diğer önemli rolleri ise Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız, Yusuf Çim, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes gibi birbirinden önemli isimler üstleniyor.

Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin hayatının anlatılacağı dizi çok yakında TRT’de izleyiciyle buluşacak.