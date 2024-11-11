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Metrodan Kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Metrodan Kaçış oyuncu kadrosu ve hikayesi...

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Metrodan Kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Metrodan Kaçış oyuncu kadrosu ve hikayesi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 17:25

Metrodan Kaçış filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2009 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Denzel Washington ve John Travolta yer alıyor. Peki Metrodan kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Metrodan Kaçış (The Taking of Pelham 1 2 3) yeniden ekranlara geliyor. Tony Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın senaryosu ise Brian Helgeland'a ait. Aksiyon türündeki filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Metrodan Kaçış filmi konusu ve oyuncuları...

METRODAN KAÇIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Garber, New York metrosunda çalışan bir memurdur. Garber’ın monoton günleri bir gün trenin silahlı adamlar tarafından kaçırılmasıyla kaosa dönüşür. Çete lideri Ryder, bir saat içinde fidye ödenmediği taktirde trendeki herkesi öldürmekle tehdit eder. Garber, Ryder’ı zekasıyla alt edip rehineleri kurtarabilmek için metro sistemi hakkındaki bilgisinden yararlanacaktır.

METRODAN KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI

Denzel Washington
John Travolta
Luis Guzman
Victor Gojcaj
Michael Rispoli
Gbenga Akinnagbe
John Turturro
James Gandolfini

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