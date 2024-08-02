Metin Yıldız ve eşinden üzen haber: Doğumda aksilik oldu, bebeğimiz yoğun bakımda

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Bebek dünyaya gelir gelmez entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Çift önceki akşam Cihangir’de hastaneye süt götürmek için hazırlık yaparken görüntülendi.

Yıldız “3 gün önce çok güzel hayallerle gittik. Doğum esnasında bir aksilik oldu. Bebeğimiz şu anda küvezde yoğun bakımda. Devamlı hastanedeyiz. Güzelliğini annesinden, yakışıklılığını benden almış. İnanıyoruz bebeğimizi kucağımıza alacağız” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Baba-kız eğlencede

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile olan kızları Mihran Ela ile birlikte önceki gün Metropol İstanbul’da görüldü.

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Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde objektiflere yansıyan baba-kız, gün boyu farklı oyun alanlarını deneyimleyerek keyifli zaman geçirdi. Bir ara kızının çantasını takan futbolcuyu görenler, “Tam bir kız çocuğu babası” yorumunu yaptı.

Hayallerimin ötesinde

Nesrin Cavadzade, 42’nci yaşını arkadaşlarıyla kutladı.

Oyuncu, partide çekilen fotoğraf ve videolarını Instagram sayfasında yayınlarken dileğini de paylaştı: “Hayallerimin bile ötesinde olsun her şey!”

Aileme sormam gerek

Elif Buse Doğan önceki gece Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde “Beni bikinili yakalayamazsınız” açıklaması hatırlatılınca şöyle konuştu:

“Tatile gitmiyorum yakalayacağınızı söylediniz diye. Yakalamayın beni, valla başıma bela olur. İşimden dolayı öyle görüntülenmek istemem. Aileme de sormam gerekiyor.” (Sayit DURMAZ)

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26. evlilik yıldönümü

Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile 26. evlilik yıldönümlerini Çeşme’de kutladı.

Yaz tatillerini 18 yıldır Çeşme’de geçiren çift, Boyalık Beach Hotel’de baş başa romantik bir akşam yaşadı. Çift, geleneksel olarak 8 senedir aynı otelde kaldıklarını söyledi. (Deniz BOY)

MFÖ için bir arada

Faruk Sabancı ile Melek Mosso, popun efsanevi grubu MFÖ’nün tribute albüm projesi için bir araya geldi.

İkili, “Mazeretim Var Asabiyim Ben” şarkısını yeniden yorumladı. Bugün DMC etiketiyle çıkacak çalışmanın klip çekimleri de tamamlandı. Elif Demiralp’in yönettiği klibin çekimleri boks ringinde yapıldı.

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1 şarkı 8 Derya

Derya Uluğ’un “Şehrazat: Bir Ömrün Hikâyesi” albümü için yorumladığı “Yabani” şarkısı bugün çıkıyor.

Sözleri Şehrazat’a, müziği Amr Diyab’a ait olan, 1997 yılında Aşkın Nur Yengi’nin seslendirdiği “Yabani” şarkısının yeni düzenlemesini Asil Gök ve Görkem Oker yaptı.

Şarkının klibi Cenan Çelik’in yönetmenliğinde Şile’de çekildi. Çalışmada Derya Uluğ’a İranlı model Abdollah Askarıkazaj eşlik etti. Ünlü şarkıcı klipte sekiz farklı kıyafetle kamera karşısına geçti.