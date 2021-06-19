Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk'ün hayatı ile ilgili merak edilenler

Farklı tarzlarda söylediği şarkılarla dikkat çeken Metin Şentürk'ün hayatı İbo Show'a katılması ile bir kez daha merak konusu. 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şentürk, küçükken geçirdiği ev kazası sonucu görme yeteneğini kaybetti.1987-1988 yılında konservatuarı bitirdi ve bugüne kadar birçok albüm çıkardı. İşte Metin Şentürk hakkında merak edilenler...

Metin Şentürk kimdir?

16 Mayıs 1966 doğumlu olan Metin Şentürk, İstanbul, Fatih'te dünyaya geldi. Üç yaşında geçirdiği ev kazasıyla nedeniyle görme yeteneğini kaybetti. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan ve görme engelliler için eğitim veren bir okulda başladı. Lise öğrenimini ise Büyükçekmece Lisesi'nde tamamladıktan sonra İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girdi. 1987-1988 yılında da konservatuvarı bitirdi.

Metin Şentürk, 2010 yılında dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başardı. Ralli sürücüsü Volkan Işık'ın radyo yardımı ile GAP Havaalanı'nda Ferrari F340 süren Şentürk, 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır.

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