Metin Kırıkoğlu (Bomba Metin) kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı Toz Ruhu filmine konu olmuştu

51 yaşındaki Metin Kırıkoğlu, İstanbul Beyoğlu’nda oturuyor. Hiç evlenmemiş. Bir şirkete bağlı değil; İstanbul’un her ilçesine ev ve ofis temizliğine gidiyor. Arkadaşlarının Bomba Metin dediği Kırıkoğlu, bunun nedenini “Az konuşur, çok iş yaparım.” Şeklinde ifade ediyor.Yıllardır evlere temizliğe giden Metin Kırıkoğlu'nun hayatı Adana ve Malatya film festivallerinde ödüllerle dönen Toz Ruhu filmine konu olmuştu.



Metin Kırıkoğlu doğum hikayesini de şöyle anlatıyor: “Doğumum da ilginç benim. Ben doğarken ölmüşüm. Önce çöpe atıyorlarmış büyüklerim ne yapıyorsun diyerek müdahale etmişler. Müzikle ilgim de oradan geliyor herhalde. Kastamonu Tosyalıyım. İlkokul mezunuyum. Küçükken annem başka evlere temizliğe giderdi ben de kendi evimizi siler süpürürdüm. Marangozluk, çıraklık da yaptım. İstanbul’a şarkıcı olmak için geldim. Haftada bir müzik eğitimi de aldım. Bir süre otellerde komilik, garsonluk yaptım. Askerden geldikten sonra da bir restoranda 3 yıl hem garson hem de temizlik işini birden yaptım. İki işi birden olacak gibi değildi, tamamen temizlik dünyasına girdim. Temizlik aşkım Allah vergisi, bir de annem yaptırırdı.”

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