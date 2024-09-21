Metin Arolat son doğum gününü böyle kutlamış: Çok uzakta tüm sevdiklerim...

Güncelleme Tarihi:
Kendisine doğum günü hediyesi olarak şarkı yapan Arolat'ın paylaşımı ani vefatının ardından bir kez daha gündeme geldi.
Metin Arolat'ın yapay zeka kullanarak bestelediği şarkının sözleri de dinleyenleri duygulandırdı.
İşte o sözler:
"Bugün 28 Mayıs...
Bugün doğmuşum ben
Babamın doğum gününde ona hediye olmuşum ben
Sıradan bir ikizlerim
Sağım solum belli olmaz benim
Yorar bazen gel gitlerim
Çok uzakta tüm sevdiklerim
Metin koymuşlar adımı...
Söylemek zor soyadımı...
Bozmayın ağzımın tadını...
Bugün doğmuşum ben...
İyi ki doğmuşum ben..."