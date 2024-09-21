Metin Arolat son doğum gününü böyle kutlamış: Çok uzakta tüm sevdiklerim...

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Kendisine doğum günü hediyesi olarak şarkı yapan Arolat'ın paylaşımı ani vefatının ardından bir kez daha gündeme geldi.

Metin Arolat'ın yapay zeka kullanarak bestelediği şarkının sözleri de dinleyenleri duygulandırdı.

İşte o sözler:

"Bugün 28 Mayıs...

Bugün doğmuşum ben

Babamın doğum gününde ona hediye olmuşum ben

Sıradan bir ikizlerim

Sağım solum belli olmaz benim

Yorar bazen gel gitlerim

Çok uzakta tüm sevdiklerim

Metin koymuşlar adımı...

Söylemek zor soyadımı...

Bozmayın ağzımın tadını...

Bugün doğmuşum ben...

İyi ki doğmuşum ben..."