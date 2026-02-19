×
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babama güvenmiyorum!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 13:36

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” yine gündeme damga vurdu. Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın iki yıl önce biyolojik kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, babalık görevini yerine getirmediği gerekçesiyle Akpınar’a manevi tazminat davası açmıştı. O davadan 6 milyon lira tazminat almaya hak kazanan Nebioğlu, karardan sonra ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” canlı yayınına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

“SADECE 6 MİLYON LİRA DEĞİL”

Duygu Nebioğlu, dava açmadan önce Metin Akpınar’la iletişimde olduklarını ve sık sık telefonla konuşup görüştüklerini söyledi. Tazminatın sadece 6 milyon lirayla sınırlı olmadığını, Metin Akpınar’ın mal varlığından da hak talep edeceğini sözlerine ekledi.

“KİMSESİZ KIZ ÇOCUKLARINA YARDIM YAPACAĞIM”

Manevi tazminat davasından kazandığı parayla kimsesiz kız çocuklarına yardım yapacağını söyleyen Nebioğlu; mutluluğunun parayla ilgili olmadığını, Akpınar’ın babalık görevlerini yerine getirmediği için açtığı davayı kazanmasından dolayı olduğunun altını çizdi.

“BABAMA GÜVENMİYORUM”

Neler Oluyor Hayatta” programına, özellikle sunucusu Hakan Ural’a dava sürecinde sesini duyurmalarına yardım ettiği için teşekkür eden Duygu Nebioğlu; tazminatı kazanmasına rağmen babası Metin Akpınar’a güvenmediğini, bundan sonra da kendisine dürüst ve iyi davranmayacağını düşündüğünü söyledi.

