Meryem Uzerli: Aşkta fazla yıprandım

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Meryem Uzerli, dergideki röportajında “Bir projenin seni etkilemesi için ne gerekiyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben şu anda televizyon dizilerinde yer almak istemiyorum. Çünkü çocuklarımla istediğim zamanı geçiremiyorum. Ama dijital platformlarda ve sinema filmlerinde çalışmak güzel. Hem tam anne olabiliyorum hem de işimi yapabiliyorum. Daha dengeli şartlar olduğu için. Karaktere ve hikâyeye âşık olmak da önemli. Farklı bir proje olduğuna inanmam gerekiyor.”

AŞKTA FAZLA YIPRANDIM

Meryem Uzerli aşk hakkında da konuştu. Aşkı nasıl yaşadığını anlatan oyuncu, “Aşk her zaman enerjimi çok yükseltiyor. Daha da mutlu hissediyorum. Fakat şunu da öğrendim; biz öncelikle kendimize karşı sevgi ve mutluluk hissetmeliyiz. İçimizde var olan mutluluk ve sevgi kendimize yeterli olmalı. Başka birisi bunu doldurmak zorunda olmamalı” dedi. Uzerli, geçmişte yıpratıcı ilişkiler yaşadığını da itiraf etti: “Bizim hayata karşı ve içimizde var olan aşkı dışarıdan birisi taçlandırabilir. Ama duygusal anlamda bağımlılık olmamalı karşı tarafa. Yoksa var olan duyguları onun eline vermiş oluyoruz. Kendimiz aşkı hissedersek ve karşımızdaki bir insan ile güzel bir yolculuk yaşarsak daha dengeli ve sağlıklı geliyor bana. Geçmişimde hızlı kararlar ile fazla yıprandım, artık yavaş ilerliyorum. Tabii ciddi bir potansiyel varsa.”

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Sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkardım

Meryem Uzerli hayatında nasıl bir dönem yaşadığını şu sözlerle anlattı: “Şu sıralar kendimi iyi hissediyorum. Ne istediğimi ve ne istemediğimi çok daha net biliyorum. Duygusal anlamda kendimle alakalı çok şey öğrendim ve hâlâ da öğreniyorum tabii ki. Sanki kişisel yolculuğumda yeni bir dönem başlıyor. Kendime göre doğru, sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkardım. Temiz, dürüst, iyi niyetli bir ortamdayım. İşlerime daha seçici bakıyorum. İş ya da özel hayatımda tam hissetmediğim hiçbir şeyi yapmıyorum.”