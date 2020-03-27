Meryem Kasap Survivor’dan neden diskalifiye oldu? Survivor'da ünlüler takımından kim gönüllülere geçecek?

Survivor yarışmasında meydana gelen sakatlıklar nedeniyle diskalifiyeler yaşanıyor. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meryem Kasap'ın zorunlu nedenle diskalifiye olacağını bildirdi. Ilıcalı, diskalifiye olan Meryem'in yerine ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını açıkladı.

GÖNÜLLÜLER’E KİM KATILACAK?

Meryem’in diskalifiye olması sonrasında gözler Ünlüler takımına çevrildi. Ünlülerden Gönüllüler takımına bir kişinin transfer olacağını açıklayan Acun Ilcalı, bu yarışmanın kim olduğunu ise henüz söylemedi.

SURVİVOR MERYEM KİMDİR?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor gönüllüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu. Bu isimlerden biri de Meryem Kasap oldu. İşte Survivor 2020 sezonunda mücadele edecek olan Meryem Kasap’ın hayatına dair bilgiler…



Üç kardeşin en küçüğü olan Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi. Sporla tanışması lise yıllarına dayanıyor. Lise takımında 2 yıl hentbol oynayan Meryem Kasap, daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. İki-üç yıl yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığı bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldı ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimini tamamladı. Lisansını ise Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Ülkesini sayısız şampiyonada temsil eden Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya getirdi. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak geçti. Şu an hala aktif spor hayatına devam eden Meryem Kasap, fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.