Meryem Çetin kimdir? İşte değişimiyle sosyal medyaya gündem olan Meryem Çetin'in eski hali

Annesi Polonyalı, babası ise Moğolistanlı olan Meryem Çetin, 67 yaşında. Köklerinin Cengizhan Hanedanı’ndan geldiğini belirten Çetin, Türkiye’ye yerleşme sürecini şu şekilde anlatıyor; “Babam Moğolistanlı, çok yakışıklı bir adam. Cengizhan Hanedanı’ndan geliyor. Çin’de tanışıp, âşık olup evlenmişler. Bana sekiz aylık hamileyken Türkiye’ye yerleşmişler.” Yedi sene hostestlik yapan Meryem Çetin’in 37 yaşında bir oğlu, 41 yaşında ise bir kızı var.

Yeni görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan Meryem Çetin, değişime karar verme hikayesini ise şu sözlerle aktardır:



“Geçen sene aynada baktım kendime, “Vaay be” dedim, “Hey gidi yıllar”. Elime küçük bir para geçecekti, belki estetik yaptırırım diyordum ama hiç bilmiyordum fiyatları. Dişlerimi de yaptırmam lazımdı. Yakın arkadaşım bir televizyonda çalışıyordu. Onu aradım; “Orada bir estetik doktoru ve dişçi var. Onları tanıyor musun?” diye sordum. İmplant uzmanı diş hekimi İlker Arslan ve estetik cerrah Doç. Dr. Hayati Akbaş. Başkalarında inanılmaz değişimler yarattıklarını görüyordum. Demişler ki fotoğrafını göndersin, bakalım. Sonra her şey hızla gelişti, Ebru Akel’in değişim programına katıldım.”

ESKİ GÖRÜNTÜSÜ







