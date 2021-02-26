Mervenur Polat'a ne oldu, öldürüldü mü?

19 Ekim 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mervenur Polat'ın ablası Müge Anlı'ya başvurmuştu. Mervenur Polat'ın madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıktı. Görgü tanığı Halil İbrahim Şahin konuştu. Mervenur Polat'ın Cüneyt isimli biri tarafından cinsel istismara uğradığını, üst damda kan damlası gördüğünü söyledi. İddiaların odağındaki isim Cüneyt'in etrafı temizlemesi ve kıyafetlerini çöpe atması şüpheleri arttırdı.

MERVENUR POLAT KİMDİR?



20 yaşındaki Mervenur Polat daha önce bir evlilik yaptı ve bir çocuğu vardı. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam eden Mervenur Polat, bir otelde çalışıyordu.