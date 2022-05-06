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Merve Aydın Türkiye'ye döndü... İşte Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın'ın oğlu ile duygusal buluşması

#Merve Aydın#Survivor All Star#Merve Aydın Sakatlığı

Survivor All Star'dan yaşadığı sakatlık nedeniyle elenen başarılı yarışmacı Merve Aydın Türkiye'ye döndü. Aşil tendonunun kopması sonucu Survivor'a veda eden Merve Aydın, İstanbul Havalimanı'nda sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldı. Aylar sonra oğlu ve eşine kavuşan yarışmacı duygusal anlar yaşadı. Aile dostları, çok sayıda hayranı tarafından karşılanan Merve Aydın mütevazi tavırlarıyla da dikkat çekti.

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Survivor 2022'nin dün gece yayınlanan son bölümünde ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Merve Aydın'ın sakatlanması damga vurdu. Parkurda düşen ve aşil tendonu kopması sonucu yarışmadan elenen Merve Aydın, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Survivor All Star hayatı bilen ünlü yarışmacıyı İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve sevdikleri karşıladı. Tekerlekli sandalye ile yolcu çıkış kapısına gelen Merve Aydın'ın oğlunu kucakladığı anlarda duygusal anlar yaşadığı görüldü.

TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE GELDİ

Merve Aydın'ı hayranları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Oğlu ve eşine sarıldığı sırada sevenlerinin alkışlarını alan Aydın gördüğü ilgi karşısında duygulandı.

Oğlu Barlas'ı öpmeye doyamayan Merve Aydın daha sonra eşine sarılarak hasret giderdi.

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AŞİL TENDONU KOPTU, HAYALLERİ YARIM KALDI

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Survivor'ın perşembe akşamı yayınlanan 96.  bölümünde, Nisa ile dokunulmazlık oyununda yarışan Merve Aydın sakatlık geçirmişti. Parkurda düşen ve gözyaşlarına boğulan yarışmacı ekran başındakileri ve yarışmacı arkadaşlarını da ağlattı. 

Duygusal anların yaşandığı gecede Merve Aydın apar topar hastaneye kaldırılırken, Acun Ilıcalı da konseyde yaptığı açıklamada Merve Aydın'ın Survivor'a devam edemeyeceğini söylemişti. 

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#Merve Aydın#Survivor All Star#Merve Aydın Sakatlığı

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