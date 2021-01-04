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Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Merve Aydın Survivor Ünlüler yarışmacılarından biri oldu - Merve Aydın kimdir?

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Merve Aydın Survivor Ünlüler yarışmacılarından biri oldu - Merve Aydın kimdir?
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Survivor yarışmacılarından biri de Merve Aydın oldu. Merve Aydın, 2021 Survivor kadrosunda Ünlüler takımı için yarışacak. Survivor adasındaki performansı merakla beklenen Merve Aydın, Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiş bir isim. İşte Merve Aydın'ın hayatı ve kariyeri...

Merve Aydın, 10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

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