Merve Aydın Survivor Ünlüler yarışmacılarından biri oldu - Merve Aydın kimdir?
Survivor yarışmacılarından biri de Merve Aydın oldu. Merve Aydın, 2021 Survivor kadrosunda Ünlüler takımı için yarışacak. Survivor adasındaki performansı merakla beklenen Merve Aydın, Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiş bir isim. İşte Merve Aydın'ın hayatı ve kariyeri...
Merve Aydın, 10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği
2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
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