Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor Merve Aydın ile ilgili bilgiler

Merve Aydın merak edilen isimler arasında bulunuyor. Milli basketbolcu olan Merve Aydın basketbola 10 yaşında başladı. Aydın’ın dönüm noktası A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu’nun Mersin’le anlaşması oldu. Milli Takım’a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

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