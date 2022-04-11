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Merve Aydın kimdir, annesi ne zaman öldü? Survivor Merve Aydın hakkında bilgiler

#Merve Aydın#Survivor Merve#Survivor Merve Aydın
Merve Aydın kimdir, annesi ne zaman öldü Survivor Merve Aydın hakkında bilgiler

Merve Aydın merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor 2022 yarışmacıları arasında yer alan Merve Aydın dün yapılan oylamada Perviz’in ardından en çok oy alan isim oldu. Yeni bölümde Atakan ile yaşadığı polemikle dikkat çeken yarışmacının hayatı ve annesi merak ediliyor. Peki, Merve Aydın kimdir, annesi ne zaman öldü?

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Merve Aydın’ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Merve Aydın 1990 doğumlu. Aydın'ın annesi, 2021 yılında kanserden dolayı hayatını kaybetti.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.

800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

Survivor’da ilk kez 2014 yılında yarışan Merve Aydın, 2015 yılında Survivor All Star'da ikinci oldu. 2018 yılında yeniden yarışmaya katıldı. Merve Aydın aynı yıl Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu.

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#Merve Aydın#Survivor Merve#Survivor Merve Aydın

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