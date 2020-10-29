Mert'in amacı ne?

Asya'nın her şeyi bildiğini anlayan Mert, başlarda ona yardım etmek istediğini söyleyerek aslında yakınlaşmaya çalışıyor. Kafası karışık olan Asya ise ona konduramasa da bazı tavırlarından rahatsız oluyor. Son olarak da Asya'ya gönderdiği çiçekler ve notla niyetini belli ediyor. Bu durum karşısında öfkelenen Asya, ondan amacını soruyor. Peki Mert'in bir anda Asya'ya duymaya başladığı ilginin altında ne var? Mert, bu davranışlarıyla neyi hedefliyor?

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