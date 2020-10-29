MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMert'in amacı ne?
GeriTelevizyon Mert'in amacı ne?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Mert'in amacı ne?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Mert'in bir anda Asya'nın etrafında dolanması dikkat çekiyor.

Asya'nın her şeyi bildiğini anlayan Mert, başlarda ona yardım etmek istediğini söyleyerek aslında yakınlaşmaya çalışıyor. Kafası karışık olan Asya ise ona konduramasa da bazı tavırlarından rahatsız oluyor. Son olarak da Asya'ya gönderdiği çiçekler ve notla niyetini belli ediyor. Bu durum karşısında öfkelenen Asya, ondan amacını soruyor. Peki Mert'in bir anda Asya'ya duymaya başladığı ilginin altında ne var? Mert, bu davranışlarıyla neyi hedefliyor?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle