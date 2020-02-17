Mert Öcal kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Mert Öcal'ın hayatıyla ilgili merak edilenler
Survivor 2020'nin ünlüler takımı kadrosunda yarışan oyuncu Mert Öcal dikkat çeken isimler arasında. Survivor'un ilk bölümlerinde parkurda gösterdiği mücadelelerle adından söz ettirmeye başlayan Survivor Mert Öcal, Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden. Peki, Survivor yarışmacısı Mert Öcal kimdir ve kaç yaşındadır? Met Öcal hangi dizilerde rol aldı? İşte, Survivor Mert Öcal'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler...
Arka Sokaklar, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Öcal Survivor 2020'de şampiyonluk için mücadele veriyor. Survivor ünlüler takımı kadrosunda yarışan Mert Öcal'ın biyografisi, yarışmanın izleyenleri tarafından sorgulanıyor. Peki, Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? Mert Öcal kimdir ve nerelidir? İşte, o isim hakkında detaylar.
MERT ÖCAL KİMDİR?
Survivor, Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.
En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle