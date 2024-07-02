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Mert Demir hayranlarına sürpriz yaptı

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#Mert Demir#Küçükçiftlik Park#Konser
Mert Demir hayranlarına sürpriz yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:13

MERT Demir önceki gün Epifoni Event organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı.

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Biletleri günler öncesinden tükenen ve 14 bin kişinin izlediği konserde ünlü müzisyen hayranlarının karşısına gün batımında çıktı. Konserin açılışını “İkimize Birden” şarkısıyla yapan Demir, “Acı Veriyor”, “Cehennemin Dibi”, “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak” ve son şarkısı “Ölüyorum Anla”nın yanı sıra “Zalim”, “İsyankar” gibi yeniden yorumladığı parçaları da seslendirdi.

Mert Demir, konserinde müzisyen dostlarıyla da aynı sahneyi paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı. Bartu Küçükçağlayan ile “Unutma Beni / Unut Gitsin” şarkısını söyleyen müzisyen, Adamlar grubunun vokalisti Tolga Akdoğan ile de daha önce albümde de birlikte seslendirdikleri “1500” adlı parçada düet yaptı.

 

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#Mert Demir#Küçükçiftlik Park#Konser

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