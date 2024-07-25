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Mert Demir: Antidepresan acayip bir deneyimdi

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#Mert Demir#Antidepresan#Candaş Tolga Işık
Mert Demir: Antidepresan acayip bir deneyimdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:58

MERT Demir, Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” programına konuk oldu.

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Şarkıcı, “Antidepresan senin hayatında nerede?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İlaç olarak henüz orada değilim. ‘Antidepresan’ şarkısı ise çok acayip bir deneyimdi. Bir daha yaşanır mı, bilmiyorum.”

Demir, popüler olmanın huzurunu bazen kaçırdığını söyledi:

“İster istemez giriyorsun öyle ortamlara ama daha sonra uzaklaşıyorsun. Deneyimlemediğin birçok şeyle de karşılaşıyorsun. O senin huzurunu kaçırıyorsa artık oraya girmiyorsun.”

Demir, annesinin 16 yaşında hediye ettiği gitarla müzikle tanıştığını belirtti ve ekledi:

“Kıyafetimden saçıma konserdeki imajımı annemle kız kardeşim yapıyor. Bu işin içinde başka da kimse yok.”

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#Mert Demir#Antidepresan#Candaş Tolga Işık

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