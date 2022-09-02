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Mero ve Murda: Türkiye’ye gelmek bize güç veriyor

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#Mero#Murda#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
Mero ve Murda: Türkiye’ye gelmek bize güç veriyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 13:45

Mero ve Murda önceki akşam Kuruçeşme sahnesinde hayranlarının karşına çıktı. Ünlü rap’çiler Türkiye’de konser vermenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

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Mero ve Murda önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ile Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında sahne aldı.

Mero ve Murda: Türkiye’ye gelmek bize güç veriyor


İkili, “Burada olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. İkimiz de gurbette olduğumuz için Türkiye’ye gelmek bize güç veriyor” dedi. Enerjileri bir an olsun dinmeyen ikili hayranlarını eğlendirdi. Son dönemlerin hit parçalarını seslendiren ikilinin hayranları telefon ışıklarıyla şarkılara eşlik etti. Mero ve Murda konserin sonuna doğru “Erik Dalı” şarkısını seslendirip karşılıklı oyun havası oynadı. Sayit DURMAZ

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#Mero#Murda#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri

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