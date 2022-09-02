Mero ve Murda: Türkiye’ye gelmek bize güç veriyor

Haberin Devamı

Mero ve Murda önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ile Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında sahne aldı.

İkili, “Burada olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. İkimiz de gurbette olduğumuz için Türkiye’ye gelmek bize güç veriyor” dedi. Enerjileri bir an olsun dinmeyen ikili hayranlarını eğlendirdi. Son dönemlerin hit parçalarını seslendiren ikilinin hayranları telefon ışıklarıyla şarkılara eşlik etti. Mero ve Murda konserin sonuna doğru “Erik Dalı” şarkısını seslendirip karşılıklı oyun havası oynadı. Sayit DURMAZ