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Mermet Ali Erbil'den Kerem Bürsin'e sert sözler: El cepte, Amerikanvari Türkçeyle sunuculuk yapılmaz

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#Mehmet Ali Erbil#Kerem Bürsin#Altın Küre
Mermet Ali Erbilden Kerem Bürsine sert sözler: El cepte, Amerikanvari Türkçeyle sunuculuk yapılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 09:51

Mehmet Ali Erbil, Altın Küre’nin Sharon Stone’e ‘Global İkon Ödülü’ verdiği töreni sunan Kerem Bürsin’i elleri cebinde konuştuğu için sert sözlerle eleştirdi: “Saygısızlıktan da öte terbiyesizlik.” Erbil, Bürsin’in oyunculuğunu da beğenmediğini söyledi: “Amerikanvari Türkçesiyle oyunculuk mu yaptığını sanıyor!”

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ALTIN Küre bu yıl ilk kez ‘Global İkon Ödülü’ verdi. Ödül, 2 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenen törenle dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone’a takdim edildi. Geceyi oyuncular Kerem Bürsin ve Büşra Pekin birlikte sundu. Ancak Bürsin’in sahnedeyken ellerini cebine sokması, Mehmet Ali Erbil’in tepkisini çekti. “Beyaz Magazin” programına telefonla bağlanan ünlü şovmen, genç oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

SEN KİMSİN YA!

Mehmet Ali Erbil şöyle konuştu: “Yıllardır önemli gecelerde sunuculuk yaparım. Bir kez olsun elimi cebime sokarak sunuculuk yapmadım. Bu, seyirciye saygısızlıktan da öte terbiyesizlik. Bu, güvensizlik. Ben hocalarımdan böyle görmedim. Rahmetli Halit Kıvanç’ın, Erkan Yolaç’ın tek bir fotoğrafını hatırlar mısınız elleri ceplerinde? Türkiye’de yaşıyoruz, Türk kültürü almışız, birbirine saygılı insanlarız. Orada kadınlar, kızlar, çoluk çocuk var. Sen kimsin ya elin cebinde sunuculuk yapıyorsun? Bunun karşılığı nedir? Kendine olan güvensizliği.”

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Mermet Ali Erbilden Kerem Bürsine sert sözler: El cepte, Amerikanvari Türkçeyle sunuculuk yapılmaz

OYUNCULUK YAPTIĞINI MI SANIYOR

 Mehmet Ali Erbil, sunuculuğunu eleştirdiği Kerem Bürsin’in oyunculuğunu da beğenmediğini söyledi. Erbil, “Bir tek İngilizce ile bu iş oluyor mu? Oyunculuğu görüyorsunuz. Yarım yamalak, Amerikanvari Türkçesiyle oyunculuk mu yaptığını sanıyor?” diye konuştu.

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#Mehmet Ali Erbil#Kerem Bürsin#Altın Küre

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