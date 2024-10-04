×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Meriç Erkan: Heyecanıma yenik düştüm

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Meriç Erkan#Ahu Tuğba#Yaşar Alptekin
Meriç Erkan: Heyecanıma yenik düştüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 14:51

Ahu Tuğba'nın cenazesinde Yaşar Alptekin ile sarılması sosyal medyada çok konuşulan Mahmut Meriç Erkan, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk oldu...

Haberin Devamı

Cenazedeki görüntüleri için konuşan Mahmut Meriç Erkan "Allah beni affetsin evet maalesef ki zamanında dünya nimetlerine yenilip nefsimize zayıf düşerek yaptık bazı şovları ama bugün asla tövbe. Yıllar önce bir camide namaz kılarken karşılaştığımız Yaşar Abi beni kucaklayıp çevirmişti. Ben de yıllar sonra karşılaşınca heyecanıma yenik düşüp aynı hareketi ona yaptım. Saniyelik bir olayı kesip öyle bir haber yapmışlar ki haşa tövbe sanki cenazeye saygısızlık ettik. Asla böyle bir şey olabilir mi?" dedi..

Meriç Erkan: Heyecanıma yenik düştüm


AHU TUĞBA'NIN İMANINA KEFİLİM
Ahu Tuğba ile ilk karşılaşmasını anlatan Erkan, "Beyoğlu'nda spora giderken beni durdurup, filmde oynamak ister misin? dediler. Ben de her ihtimale karşı davet ettikleri adrese tek gitmek istemedim. Üç arkadaşımı alıp çekim stüdyosuna gittik. İlk orada kendisini gördüm. Hiçbir tecrübem olmadan ilk filmim 'Aşk Üçgeni'ni çektik. Ahu Hanım bir sete veya bir programa çıkmadan mutlaka dua ederdi. Ben imanına kefilim." dedi.
Meriç Erkan: Heyecanıma yenik düştüm

Ezmeci'nin "Aranızda bir şey oldu mu? Tamamen her şey kurgu muydu?" sözleri üzerine Erkan "Aramızda hiçbir şey olmadı. Ahu Hanım benim ablamdır." cevabını verdi.

Gözden KaçmasınAhu Tuğbaya veda.. Meriç Erkan tabutun başından ayrılmadıAhu Tuğba'ya veda.. Meriç Erkan tabutun başından ayrılmadıHaberi görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Meriç Erkan#Ahu Tuğba#Yaşar Alptekin

BAKMADAN GEÇME!