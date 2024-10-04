Meriç Erkan: Heyecanıma yenik düştüm

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Cenazedeki görüntüleri için konuşan Mahmut Meriç Erkan "Allah beni affetsin evet maalesef ki zamanında dünya nimetlerine yenilip nefsimize zayıf düşerek yaptık bazı şovları ama bugün asla tövbe. Yıllar önce bir camide namaz kılarken karşılaştığımız Yaşar Abi beni kucaklayıp çevirmişti. Ben de yıllar sonra karşılaşınca heyecanıma yenik düşüp aynı hareketi ona yaptım. Saniyelik bir olayı kesip öyle bir haber yapmışlar ki haşa tövbe sanki cenazeye saygısızlık ettik. Asla böyle bir şey olabilir mi?" dedi..



Ahu Tuğba ile ilk karşılaşmasını anlatan Erkan, "Beyoğlu'nda spora giderken beni durdurup, filmde oynamak ister misin? dediler. Ben de her ihtimale karşı davet ettikleri adrese tek gitmek istemedim. Üç arkadaşımı alıp çekim stüdyosuna gittik. İlk orada kendisini gördüm. Hiçbir tecrübem olmadan ilk filmim 'Aşk Üçgeni'ni çektik. Ahu Hanım bir sete veya bir programa çıkmadan mutlaka dua ederdi. Ben imanına kefilim." dedi.Ezmeci'nin "Aranızda bir şey oldu mu? Tamamen her şey kurgu muydu?" sözleri üzerine Erkan "Aramızda hiçbir şey olmadı. Ahu Hanım benim ablamdır." cevabını verdi.