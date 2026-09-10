Meraklı gözlerden uzak tutuldu... Anne evinde gizli nikâh

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Üstelik bu durum, söz konusu kişinin tahta yakın olmasıyla da ilgili değil.
Bunun en son örneklerinden biri de bu yaz mevsiminin başında İngiltere'de yaşandı. Kral Charles'ın yeğeni Peter Phillips, bir hemşire olan Harriet Sperling ile hayatını birleştirdi. Evlilik töreni de gayet gösterişliydi.
Şu anda tahtta bulunan Fas Kralı 6. Muhammed'in yeğeni Moulay Driss Filali, Rabat'ta annesi Prenses Lalla Meryem'in konutunda evlendi.
Kral 6. Muhammed'in kız kardeşi Prenses Lalla Meryem'in yarı İtalyan yarı Faslı olan eski kocası Fouad Giacomo Filali ile evliliğinden dünyaya gelen 38 yaşındaki Moulay Driss, hayatını Ahlam Oumha ile birleştirdi.
İki gencin düğün töreni, 8 Eylül'de Prenses Lalla Meryem'in, Rabat'taki villasında yapıldı. Basından ve meraklı gözlerden uzak tutulan evlilik, Fas sarayı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.
Gelin Ahlam Oumba da her ne kadar büyük bir merak uyandırsa da hakkında orta sınıf bir aileye mensup olduğu dışında başka herhangi bir açıklama yapılmış değil.
Her ne kadar taht üzerinde hakkı olmasa da Lalla Meryem, ülkesinde sosyal hayatta tanınan bir sima.
Genellikle de kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra yardım faaliyetleriyle de biliniyor.
Aynı durum yeni evlendirdiği oğlu için de geçerli. Kral'ın yeğeni olsa da Moulay Driss Filali'nin de taht üzerinde bir hakkı yok. Fakat iş dünyasında tanınan bir isim.
Prenses Lalla Meryem ile Fouad Giacomo Filali, 1986 ile 1999 arasında evli kaldı. Çiftin yeni evlenen oğulları dışında Lalla Soukaina adında bir de kızı bulunuyor.
1962 doğumlu Lalla Meryem, kızının ikizleri sayesinde büyükanne olma mutluluğunu da yaşamıştı.