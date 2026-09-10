Meraklı gözlerden uzak tutuldu... Anne evinde gizli nikâh

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Üstelik bu durum, söz konusu kişinin tahta yakın olmasıyla da ilgili değil.

Bunun en son örneklerinden biri de bu yaz mevsiminin başında İngiltere'de yaşandı. Kral Charles'ın yeğeni Peter Phillips, bir hemşire olan Harriet Sperling ile hayatını birleştirdi. Evlilik töreni de gayet gösterişliydi.

Daha birkaç gün önce farklı bir coğrafyada ise hiç buna benzemeyen neredeyse 'gizli' bir nikah yapıldı.

Şu anda tahtta bulunan Fas Kralı 6. Muhammed'in yeğeni Moulay Driss Filali, Rabat'ta annesi Prenses Lalla Meryem'in konutunda evlendi.

Kral 6. Muhammed'in kız kardeşi Prenses Lalla Meryem'in yarı İtalyan yarı Faslı olan eski kocası Fouad Giacomo Filali ile evliliğinden dünyaya gelen 38 yaşındaki Moulay Driss, hayatını Ahlam Oumha ile birleştirdi.

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Fas Kralı 5. Muhammed'in yeğeni Moulay Driss ile Ahlam Oumha'nın düğünü basından uzak tutuldu. Mutlu haber, saraydan yapılan bir duyuruyla paylaşıldı.

İki gencin düğün töreni, 8 Eylül'de Prenses Lalla Meryem'in, Rabat'taki villasında yapıldı. Basından ve meraklı gözlerden uzak tutulan evlilik, Fas sarayı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

Gelin Ahlam Oumba da her ne kadar büyük bir merak uyandırsa da hakkında orta sınıf bir aileye mensup olduğu dışında başka herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Oğlunun mürüvvetini gören Prenses Lalla Meryem, eski kral 2. Hasan ile karısı Lalla Latife'nin kızı ve şu andaki kral 6. Muhammed'in kız kardeşi.

Her ne kadar taht üzerinde hakkı olmasa da Lalla Meryem, ülkesinde sosyal hayatta tanınan bir sima.

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Genellikle de kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra yardım faaliyetleriyle de biliniyor.

Lalla Meryem, uluslararası arenada sosyal, kültürel ve sanatsal olayların yanı sıra yardım faaliyetleriyle öne çıkıyor. Bu karede de Marakeş Film Festivali'nde ünlü yönetmen Francis Ford Coppola ile birlikte görülüyor.

Aynı durum yeni evlendirdiği oğlu için de geçerli. Kral'ın yeğeni olsa da Moulay Driss Filali'nin de taht üzerinde bir hakkı yok. Fakat iş dünyasında tanınan bir isim.

Prenses Lalla Meryem ile Fouad Giacomo Filali, 1986 ile 1999 arasında evli kaldı. Çiftin yeni evlenen oğulları dışında Lalla Soukaina adında bir de kızı bulunuyor.

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1962 doğumlu Lalla Meryem, kızının ikizleri sayesinde büyükanne olma mutluluğunu da yaşamıştı.