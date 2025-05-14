Meraklı eczacı 'Sıcak Büfe'ye ilaç gibi geldi! 'Mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa'

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“MAHALLEDE TIKILIP KALMIŞ BİR KALFA”

Çekimlerin eğlenceli geçtiğini belirten Yıldız, Sıcak Büfe’deki karakteriyle ilgili şöyle konuştu; “Eczacı Kalfası Cevdet’i canlandırıyorum. Cevdet, meraklı, neredeyse bir eczacı gibi her şeye hakim. Sadece başarı basamaklarını çok zıplayamamış, çok zeki, çok kıvrak ama mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa.”

“ÇARPICI BİR HİKAYE”

Beste Sırapınar’ın Youtube programına konuk olan Barış Yıldız, “Filmin çok güzel bir hikayesi var çünkü mahallede her zaman gördüğümüz ve alıştığımız karakterlerin boyundan büyük işlere kalkışmasının çarpıcı hikayesine dönüşüyor senaryo” şeklinde konuştu.

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Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak Sıcak Büfe, 15 Mayıs’ta Azerbaycan’da, 16 Mayıs’ta Türkiye’de, 22 Mayıs’ta ise Avrupa’da sinemaseverlerle buluşacak.