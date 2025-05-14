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Meraklı eczacı 'Sıcak Büfe'ye ilaç gibi geldi! 'Mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa'

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#Sıcak Büfe#Hakan Yılmaz#Orkuncan İzan
Meraklı eczacı Sıcak Büfeye ilaç gibi geldi Mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 12:07

D Media imzalı Sıcak Büfe’de geri sayım başladı. İzleyiciye eğlence dolu bir komedi sunacak başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan’ın paylaştığı filmde iki kardeşin ‘parayla’ ilgili sınavı kahkahaya dönüşecek. Komedi dolu sahneleriyle dikkat çeken yapımın eğlenceli yüzlerinden biri ise Barış Yıldız… Oyuncu, meraklı ve her şeyi bilen eczacı kalfası Cevdet olarak seyirci karşısına çıkacak.

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“MAHALLEDE TIKILIP KALMIŞ BİR KALFA”

Çekimlerin eğlenceli geçtiğini belirten Yıldız, Sıcak Büfe’deki karakteriyle ilgili şöyle konuştu; “Eczacı Kalfası Cevdet’i canlandırıyorum. Cevdet, meraklı, neredeyse bir eczacı gibi her şeye hakim. Sadece başarı basamaklarını çok zıplayamamış, çok zeki, çok kıvrak ama mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa.”

Meraklı eczacı Sıcak Büfeye ilaç gibi geldi Mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa

“ÇARPICI BİR HİKAYE”

Beste Sırapınar’ın Youtube programına konuk olan Barış Yıldız, “Filmin çok güzel bir hikayesi var çünkü mahallede her zaman gördüğümüz ve alıştığımız karakterlerin boyundan büyük işlere kalkışmasının çarpıcı hikayesine dönüşüyor senaryo” şeklinde konuştu.

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Meraklı eczacı Sıcak Büfeye ilaç gibi geldi Mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa

Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak Sıcak Büfe, 15 Mayıs’ta Azerbaycan’da, 16 Mayıs’ta Türkiye’de, 22 Mayıs’ta ise Avrupa’da sinemaseverlerle buluşacak.

Meraklı eczacı Sıcak Büfeye ilaç gibi geldi Mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa

 

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#Sıcak Büfe#Hakan Yılmaz#Orkuncan İzan

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