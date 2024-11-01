Meraklandıran kareler geldi

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Yapımın kadrosunda aynı zamanda Uğur Demirpehlivan, Feri Baycu Güler, Yener Özer ve Eda Akalın da yer alıyor. Gupse Özay, ekip yemeğinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.
Dizide Gupse Özay ‘Gülten’, Öykü Karayel ise ‘Nedret’ adındaki 2 kardeşi canlandıracaklar. Kerem Bürsin de ‘Kaan’ rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
2 kız kardeşin annesi ‘Nezahat’i ise Uğur Demirpehlivan oynayacak. Hazırlıklarının son aşamasına gelinen yapımın yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturacak.
8 bölümlük komedi türündeki dizide olaylar Kaan’ın, Gülten ve Nedret kardeşlerin varisi oldukları oteli ele geçirmek amacıyla Çeşme’ye gitmesiyle başlayacak.