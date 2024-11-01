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Meraklandıran kareler geldi

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#Platonik#Gupse Özay#Kerem Bürsin
Meraklandıran kareler geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 08:52

GUPSE Özay’ın yazıp başrolünde Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile birlikte oynayacağı “Platonik” dizi ekibi çekimler öncesi yemekte buluştu.

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Yapımın kadrosunda aynı zamanda Uğur Demirpehlivan, Feri Baycu Güler, Yener Özer ve Eda Akalın da yer alıyor. Gupse Özay, ekip yemeğinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

Dizide Gupse Özay ‘Gülten’, Öykü Karayel ise ‘Nedret’ adındaki 2 kardeşi canlandıracaklar. Kerem Bürsin de ‘Kaan’ rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

2 kız kardeşin annesi ‘Nezahat’i ise Uğur Demirpehlivan oynayacak. Hazırlıklarının son aşamasına gelinen yapımın yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturacak.

8 bölümlük komedi türündeki dizide olaylar Kaan’ın, Gülten ve Nedret kardeşlerin varisi oldukları oteli ele geçirmek amacıyla Çeşme’ye gitmesiyle başlayacak.

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#Platonik#Gupse Özay#Kerem Bürsin

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