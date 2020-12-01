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Televizyon
Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

“Merakla bekliyoruz, gülmeye çok ihtiyacımız var”

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Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı yeni dizisi İyi Aile Babası 03 Aralık Perşembe günü ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Yayınlanan tanıtımları ile izleyicilerden ve sosyal medya kullanıcılarından “Merakla bekliyoruz, gülmeye çok ihtiyacımız var” yorumu alan dizi, yıldız oyuncu kadrosu ile de çok konuşuluyor. Afişleri ile de büyük beğeni kazanan dizinin başrollerini
komedinin aranan isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, ve Melek Baykal paylaşıyor.
Oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir’in de yer aldığı İyi Aile Babası, annesi ve eşi arasında kalmış fedakar bir adamın, zorlu
arabuluculuk görevi üstlenmesini komik bir şekilde konu alıyor.

 

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