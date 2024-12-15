Merakla bekleniyordu... İşte Survivor 2025 kadrosu!

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın yapımını ve sunumunu üstlendiği Survivor 2025 yarışması ocak ayında ekrana gelecek.

Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmanın kadrosu belli oldu.

Programın tanıtım afişi sosyal medyada paylaşıldı.

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında; Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz yer alıyor.

Survivor 2025’in yeni yarışmacıları ise; Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı olarak duyuruldu.