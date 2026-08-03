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Menajerleri açıkladı... Manifest'ten radikal karar!

Güncelleme Tarihi:

#Manifest#Tolga Akış#Big5 Türkiye
Menajerleri açıkladı... Manifestten radikal karar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 15:28

Manifest Grubun'dan kariyer rotasını değiştirecek sürpriz karar... Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri olan Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, grubun Eylül ayında İstanbul'daki ortak evlerini kapatarak tamamen Londra'ya taşınacağını açıkladı.

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2025 yılında düzenlenen 'Big5 Türkiye' yarışmasının ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, yeni dönemde kariyerini yurt dışına taşıma kararı aldı. Özellikle genç kuşağın yoğun ilgi gösterdiği grup, Eylül ayında İstanbul'a veda edecek.

Londra dönemi başlıyor

Beklenmedik gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Tolga Akış, Manifest üyelerinin Eylül ayından sonra İstanbul'daki ortak yaşam alanlarını boşaltarak Londra'ya yerleşeceğini açıkladı. Akış, bu kararın grubun uluslararası hedefleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Menajerleri açıkladı... Manifestten radikal karar

Manifest en son dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sahnesine konuk olmuştu.

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Uluslararası anlaşma yolda

Tolga Akış, açıklamasında dikkat çeken bir detayı da paylaştı. Manifest'in küresel çapta faaliyet gösteren bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduğunu ifade eden Akış, grubun uluslararası müzik pazarına açılmak için önemli adımlar attığını söyledi.

Gelecek planlarına ilişkin de mesaj veren Akış, "Her şeyin başı hayal etmek ve çalışmak. Yakında yeni bir dönem başlıyor." sözleriyle Manifest için yeni bir sayfanın açılacağının sinyalini verdi.

 

 

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#Manifest#Tolga Akış#Big5 Türkiye

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