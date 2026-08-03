Menajerleri açıkladı... Manifest'ten radikal karar!

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2025 yılında düzenlenen 'Big5 Türkiye' yarışmasının ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, yeni dönemde kariyerini yurt dışına taşıma kararı aldı. Özellikle genç kuşağın yoğun ilgi gösterdiği grup, Eylül ayında İstanbul'a veda edecek.

Londra dönemi başlıyor

Beklenmedik gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Tolga Akış, Manifest üyelerinin Eylül ayından sonra İstanbul'daki ortak yaşam alanlarını boşaltarak Londra'ya yerleşeceğini açıkladı. Akış, bu kararın grubun uluslararası hedefleri doğrultusunda alındığını belirtti.

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Manifest en son dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sahnesine konuk olmuştu.

Uluslararası anlaşma yolda

Tolga Akış, açıklamasında dikkat çeken bir detayı da paylaştı. Manifest'in küresel çapta faaliyet gösteren bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduğunu ifade eden Akış, grubun uluslararası müzik pazarına açılmak için önemli adımlar attığını söyledi.

Gelecek planlarına ilişkin de mesaj veren Akış, "Her şeyin başı hayal etmek ve çalışmak. Yakında yeni bir dönem başlıyor." sözleriyle Manifest için yeni bir sayfanın açılacağının sinyalini verdi.