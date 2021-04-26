Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder kadrodan ayrıldı mı? İşte veda paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalan Canan Ergüder, 'Menajerimi Ara' dizisine veda etti. kemoterapi tedavisine başlayan oyuncu Canan Ergüder ekip arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Canan Ergüder, Feris karakterine şu sözlerle veda etti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece @menajerimiaradizi de oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti. Feris'i oynamama vesile olan @ayyapım ve @startv 'ye, bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim @pablopablo23, @denizyuss ve @elfturg 'a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanısıra @yelda.erogluu, @yesimcitak, ekinatalar 'a, ekranda beni muhteşem gösteren başta @slmdmrtr olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan @serhatteoman 'a sonsuz teşekkür ederim"

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