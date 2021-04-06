Menajerimi Ara’nın Feris’i Canan Ergüder diziden ayrılıyor

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara'dan ayrılık kararı aldı. Oyuncu, başrolünü oynadığı dizinden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder’in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.

Yakın zamanda kemoterapi görecek oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor.

Ergüder’in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

Canan Ergüder'den açıklama

Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarımeBu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım @menajerimiaradizi ekip arkadaşlarıma, @startv 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren @ayyapim 'a çok teşekkür ederim."





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