Menajerimi Ara oyuncu kadrosu: Menajerimi Ara oyuncuları kimdir, hangi isimler var?

Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni dizi Menajerimi Ara her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl gibi isimler yer alıyor. Her hafta farklı isimlerin konuk oyuncu olduğu dizide bu hafta Nebahat Çehre ve Nükhet Duru izleyici karşısına çıkacak.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

NEBAHAT ÇEHRE VE NÜKHET DURU MENAJERİMİ ARA'DA

‘Menajerimi Ara’ sanat dünyasının iki dev ismi Nükhet Duru ve Nebahat Çehre’yi bir araya getiriyor. Dizi senaryo gereği; Çekimlerine üç hafta kala başrolünde olacağı projeyi reddeden Nebahat Çehre, dizideki menajeri Feris’i (Canan Ergüder) çok zor bir durumda bırakır. Aynı projeye Nükhet Duru’nun önerilmesi ikili arasında geçmişte kalan defterleri açacaktır.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN KONUSU

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?