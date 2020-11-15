Menajerimi Ara neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı
Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümü her hafta Pazar akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin bulunduğu dizinin sevenleri, ‘Menajerimi Ara ne zaman, bu akşam yeni bölüm yok mu?’ sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Star TV yayın akışı ve merak edilenler...
Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Her hafta Pazar akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl gibi isimler bulunuyor. 15 Kasım Star TV yayın akışında dizinin tekrarı bulunuyor. Dizinin resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı.
MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Mejanerimi Ara dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Korona önlemleri kapsamında, setlerimizde rutin olarak haftalık yapılan testler sonucunda, pozitif vakalara rastlanmıştır. Karantina tedbirleri nedeniyle “Menajerimi Ara” bu pazar akşamı tekrar bölümü ile ekranlarınızda olacaktır.’ denildi.
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Afacan Beşler 4
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı- Tekrar
20:00 Menajerimi Ara-Tekrar
23:15 Aşk Masalı
01:30 Aşk Masalı
03:20 Türk Müziği
04:20 Erkenci Kuş
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