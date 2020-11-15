Menajerimi Ara neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Her hafta Pazar akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl gibi isimler bulunuyor. 15 Kasım Star TV yayın akışında dizinin tekrarı bulunuyor. Dizinin resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mejanerimi Ara dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Korona önlemleri kapsamında, setlerimizde rutin olarak haftalık yapılan testler sonucunda, pozitif vakalara rastlanmıştır. Karantina tedbirleri nedeniyle “Menajerimi Ara” bu pazar akşamı tekrar bölümü ile ekranlarınızda olacaktır.’ denildi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Afacan Beşler 4

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı- Tekrar

20:00 Menajerimi Ara-Tekrar

23:15 Aşk Masalı

01:30 Aşk Masalı

03:20 Türk Müziği

04:20 Erkenci Kuş