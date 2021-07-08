Menajerimi Ara finali öne çekildi - Menajerimi Ara bitiyor mu, neden final yapıyor?
Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara 45. Bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalayacak.
Menajerimi Ara dizisinin final bölümü öne çekildi. 2 bölüm daha erken final yapacak olan Menajerimi Ara, 47. Bölümle değil de 45. Bölümle ekranlara veda edecek. TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş, Ay Yapım'ın bayram nedeniyle böyle bir karar aldığını bildirdi. Planlama bayram tatiline göre yapıldı ve Menajerimi Ara dizisi de 47.bölümde değil 45. bölümde final yapacak şekilde revize edildi.
Menajerimi Ara son bölümde yaşananlar...
Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans’ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar. Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir. Organizatör Ahmet, Rusya’nın en büyük mücevher markasının lansmanının yapılacağı haberini Kıraç ve Çınar’a verirken bu lansman için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı’nın katılımı istenir. Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış Ceyda’yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle’yle aralarındaki gerginlik sürer.