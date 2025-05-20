'Havası başka, suyu başka' deyip köylerine döndüler... Bu ünlülerin yüreği memleket hasretine dayanamadı: Doyduğum yer değil, doğduğum yer

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Bu durum, gösteri dünyasının ünlüleri için de geçerli elbette. Bugün dünyaca bilinen isimlerin birçoğu gençlik yıllarında umutlarını ve hayallerini bavullarına koyup kariyer uğruna ailelerinden ayrıldı. Bazıları küçücük kasabalardan çıkıp pırıltılı dünyanın merkezi olan Hollywood'un yolunu tuttu.

İçlerinden bir kısmı kısa sürede piyasadan silinip gitse de bazıları bütün hayallerini gerçekleştirdi. Hem ünlü oldular hem de servet kazandılar.

Diğer yandan belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hayatlarını spot ışıkları altında sürdüren bu ünlülerden birçoğu son birkaç yıldır bavullarını toplayıp büyük şehirden kaçıyor.

Bazıları işlerinden tam olarak kopmadan doğal hayata geçiyor, gerekmedikçe de kalabalığa karışmıyor. Ama bazı ünlüler de tam anlamıyla doğdukları topraklara koşuyor...

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Dünyaya gözlerini açtıkları yerler onları çağırıyor ve oraya geri dönüyorlar.

Tabii ki o topraklardan ayrıldıklarından çok daha iyi koşullarla.... Ama sonuç olarak ana vatanlarında yaşamak istiyorlar.

MEMLEKETİNDE EV ARAMAYA BAŞLADI

İşte bunlara yeni bir halka daha eklenmek üzere...

Sinema dünyasında kısacık zamanda büyük bir başarı elde eden Margot Robbie de usul usul Hollywood'dan uzaklaşıp anavatanı Avustralya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Kocası Tom Ackerley ile birlikte bir bebek sahibi olan 34 yaşındaki Margot Robbie, bir süre önce aile ve akraba ziyareti için memleketinin yolunu tutmuştu.

İleri sürülenlere göre artık memleketinde daha fazla kalmak istiyor. Bu yüzden de Hollywood yaşamından uzaklaşma pahasına orada bir ev aramaya başladı.

HEM ORADA YAŞAYIP HEM İŞLERİNİ YÜRÜTMENİN YOLUNU ARIYOR

Margot Robbie'ye yakın bir kaynak "Margot, aslında Los Angeles'ı da orada Tom ile birlikte kurduğu yaşamı da seviyor. Ama bir yandan da büyük bir memleket özlemi çekiyor. Onun için doğduğu topraklarda, ailesine yakın olmaktan daha güzel bir şey yok" diye konuştu.

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Yine bu kaynaklara bakılırsa Margot Robbie, son altı aydır Avustralya'yı, çekirdek ailesinin ana yaşam merkezi yapıp kendisinin ve kocasının işlerini buna göre yoluna koymak için derin derin düşünüyor.

Margot Robbie ve kocası Tom Ackerley'a yakın kaynaklara göre güzel oyuncu da kocası da kariyerleri için Los Angeles'ı tamamen terk edemezler.

Ama yapımcı olan kocası Tom Ackerley şirketini dünyanın her yerinden yönetebilir. Margot Robbie de film çekimleri için belirli bir süreliğine evinden uzakta kalıp sonra yeniden hayatına dönebilir.

Bakalım Margot Robbie, memleket hasretini dindirmek için nasıl bir yöntem bulacak.

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Margot Robbie, minik bebeğini de alıp geniş ailesiyle tanıştırmak için memleketi Avustralya'ya gitti.





'YAĞMURUNU, KOKUSUNU ÖZLEDİM' DEYİP MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Ama ondan önce doğduğu topraklara geri dönüp kendine oralarda yaşam kuran başka ünlüler de oldu. Bunlardan biri de İskoç oyuncu Ewan McGregor.

1996 tarihli Trainspotting adlı filmle bir anda kariyerinde ciddi bir yükseliş yaşayan 52 yaşındaki oyuncu, sonra da kendini Hollywood'da bulmuştu.



Yıllarını orada geçirip aralarında Star Wars (Yıldız Savaşları) gibi yüksek bütçeli filmlerin de bulunduğu birçok yapımda oynayan McGregor, geçen yıl İskoçya'da satın alıp elden geçirdiği evinde yaşamaya başladı.

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Tabii ki emekli olmadı, işleri gerektirdiğinde yine Los Angeles'a gidip gelecek ama yaşam merkezi İskoçya olacak.



McGregor'un satın aldığı ve yenilettiği evi Pertshire'da bulunuyor. Yani çocukluğunu geçirdiği Crieff'den kara yoluyla sadece 35 dakika uzaklıkta.

Ewan McGregor, doğduğu topraklara dönme nedenini açıklarken, ülkesinin insanlarını, kültürünü, hatta havasını ve yağmurunu bile çok özlediğini söylemişti.

Ünlü oyuncu, doğduğu topraklarda satın aldığı evini geçen yıldan bu yana ailesi için ana yaşam merkezine dönüştürdü.





McGregor, bu yeni yaşam tarzında eşi Mary Elizabeth Winstead ile küçük oğluna daha fazla zaman ayırmayı hedefliyor.

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Dönüp dolaşıp doğduğu topraklara gidenlerden biri de Melanie Brown. Yani Spice Girls grubunun Mel B'si.

Aslında ABD'de Los Angeles'ta pırıltılı bir yaşam sürdürürken radikal bir karar aldı ve kuaför sevgilisi Rory McPhee ile birlikte doğduğu İngiltere, Yorkshire yakınlarında bir köye taşındı 49 yaşındaki Mel B. Tabii ki yanına en küçük çocuklarını da aldı.

Mel B'nin "mutluluk evi" adını verdiği yeni yuvası, doğduğu yerin yakınlarında bir köyde bulunuyor. Ama Mel B. ve sevgilisi aralarında keçilerin, koyunların ve iki köpeğin de bulunduğu çok sayıda hayvan besliyor burada.

Mel B. bu yeni doğal yaşamında, şiddet gördüğü ve çok çektiği eski kocası Stephen Belafonte yüzünden yaşadığı kabustan da tamamen uyanmış olacak.

Eski Baharat Kızlar grubunun üyelerinden Mel B. kendini bu yeni hayatında çok güvende hissettiğini söyledi. Ünlü şarkıcının küçük çocukları da onunla birlikte yaşıyor.





ÇOKTAN DOĞDUĞU KÖYE DÖNDÜ

Pamela Anderson da doğduğu topraklarda huzuru bulan ünlülerden...

Keşfedildiği bir futbol maçından sonra hayatı değişen, gösteri dünyasının zirvesine de çıkan günü geldiğinde en dibi de gören 57 yaşındaki Pamela Anderson bir süredir dünyaya gözlerini açtığı Kanada'daki bir köyde yaşıyor.

Malibu'daki gösterişli evini satan Anderson Kanada'da büyüdüğü Vancouver adasındaki Ladysmith adlı küçük kasabada yalnız başına ama huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Her ne kadar tam anlamıyla emekli olmasa da Anderson, burada yaşamının kendisine ne kadar iyi geldiğini de her fırsatta ifade ediyor.

Pamela Anderson, Malibu'daki lüks evini sattı ve Kanada'nın Vancouer adasında doğduğu yer olan Ladybmith'te doğal hayat sürdürüyor. Mesleğinden emekli olmayan Anderson, gerektiğinde yine spot ışıklarının altına çıkıyor.

Memleket hasreti yüzünden yuvasını yıkan bir ünlü daha var aslında. Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) ile tanınan Sophie Turner.

Ama hemen küçük bir not.. Turner, diğer ünlüler gibi doğal yaşamı seçmedi, yine de daha mutlu olmak için memleketi İngiltere'ye döndü.

Joe Jonas ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan Sophie Turner, ülkesi İngiltere'yi çok özledi. Hatta iki küçük kızını da orada büyütmek istedi. Ama kocasını İngiltere'ye taşınma konusunda ikna edemeyince evlilliği de sona geldi.

Turner kızlarını da alıp ülkesine döndü.. Her ne kadar sevgilisi Peregrine Personile yollarını ayırmış olsa da kendi ülkesinde keyfi yerinde görünüyor güzel oyuncunun.

İddialara göre Turner ile Joe Jonas'ın evliliğinin bitmesinde güzel oyuncunun memleket hasreti de etkili oldu. Kocasını İngiltere'ye taşınmaya ikna edemedi. Sorunlara yenileri eklendi ve evlilik bitti.





Sophie Turner, ülkesine döndükten sonra aristokrat bir ailenin oğlu olan Peregrine Pearson ile aşk yaşadı. Ama o da bir süre önce bitti.