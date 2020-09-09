Memento (Akıl Defteri) filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Memento oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İki Oscar adaylığı bulunan Memento, uluslararası festivallerden toplam 54 ödülle döndü. Toronto Film Eleştirmenleri Birliği - En İyi Film Ödülü ve Waldo Salt - Senaryo Ödülü, kazandığı en önemli ödüllerden bazılarıdır. Filmin Imdb puanı 8.4 olup Imdb Top 250 listesinde 55. sırada yer alıyor. Filmde deneyimli aktör Guy Pearce'e, Matrix filminde Trinity rolünden tanıdığımız Carrie-Anne Moss eşlik ediyor. Latince bir kelime olan Memento kelimesinin sözlük anlamı ''Hatırla'dır. Bazı ülkelerde ''Amnesia'' adıyla gösterime giren film, Türkiye'de Akıl Defteri adıyla biliniyor.

Akıl Defteri Filminin Konusu Nedir?

Leonard Shelby, karısına tecavüz edip öldüren kötü adamların peşindedir. Sahte isim kullanıp otellerde kalır ve iz bırakmamak için nakit para kullanır. Leonard karakteri aynı zamanda ender görülen bir hastalıktan muzdariptir. Hafızası 15 dakikada bir silinen Shelby karısının katilleri bulmak için farklı bir yöntem gelişir. Ulaştığı her yeni bilginin fotoğrafını çekip aynı yerde biriktirir. En önemli bilgileri ise vücuduna dövme yaptırır. Bu sayede her sabah uyandığında bir önceki gün ulaştığı bilgileri hatırlamış olur.

Shelby'nin araştırmaları derinleşir. Natalie adında, gizemli bir kadınla tanışır. Natalie, ona peşinde olduğu adamları bulma konusunda yardım edeceğine söz verir. Doğrusal bir zamanda ilerlemeyen film, sık sık geçmiş zamana giderek izleyicilere gizem dolu bir 2 saat yaşatıyor.

Akıl Defteri Filminin Süresi Ne Kadar?

Memento filminin toplam süresi 1 saat 53 dakikadır.

Akıl Defteri Filminin Oyuncu Kadrosu

Guy Pearce

Carrie Anne Moss

Joe Pantoliano

Mark Boone Junior

Russ Fega

Jorra Fox

Harriet Sansom Harris

Callium Keith Rennie

Thomas Lennon

Stephen Tobolowsky

Buzz Visconti

Kimberlu Campbell

Marianne Muellerleile

Akıl Defteri Filminin Yönetmeni Kimdir?

Akıl defterinin yönetmeni, Inception, Kara Şovalye ve Dunkirk filmleriyle de bilinen Christophar Nolan üstlendi. 1998 yılında çektiği Following'ten 2 yıl sonra çektiği yapım, yönetmenin 2. uzun metrajlı filmi.

Akıl Defteri Filminin Yapımcısı Kimdir?

Filmin yapımcılığını 7 isim üstlendi. O isimler: Christopher Ball, William Tyrer, Elaine Dysinger, Emma Thomas, Aaron Ryder, Jennifer Todd, Suzanne Todd

Akıl Defteri Filminin Senaristi Kimdir?

Film, Christopher Nolan, kardeşi Jonathan Kaplan'ın kaleme aldığı Memento Mori adlı kısa öyküden uyarlandı.İki kardeş daha sonra Prestij, Kara Şovalye Yükseliyor ve Inception- Başlangıç filmlerinin senaryosunda da birlikte çalıştı.

Akıl Defteri Filminin Bütçesi ve Hasılatı Ne Kadar?

Akıl Defteri, 9 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Filmin dünya genelinde hasılatı ise 39.723.096'dır. Film, 2000 yılında en çok izlenen filmler listesinde 3. sırada yer alıyor.