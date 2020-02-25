Meltem Şarkışlalı kimdir?

Sağlık programı yapımcısı ve sunucusu Meltem Şarkışlalı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Meltem Şarkışlalı daha sonra Marmara Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümünde master yaptı. Bunların yanında Torino Akademisi’nde beslenme üzerine İtalya’da Dr. Fabrizzio Didonna ile birlikte 3 yıl boyunca, çalışmalar yaptı, Tasarım öğretisi yapmaktadır. Ayrıca İtalya’da ve Dr. Bauman Leyla İnanir‘dan estetik konusunda sertifikalar aldı. Ayrıca Yeni Yüz Yıl Üniversitesi Beslenme Diyet Bölümü 2 yıl eğitim sertifikası almış, Kiriv Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunudur.



Televizyonculuk kariyerinde Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 gibi kanallarda sağlık ve estetik programları hazırladı ve sundu. Şu an kurduğu güzellik merkezlerinde zayıflama ve güzellik uzmanı olarak detox, bilinçaltı kodlamaa, thetafit, theta healing, cilt bakımları, selülit bakımları, bölgesel incelme, kilo verme, çatlak uygulamaları ve diyetisyen ekibi ile birlikte diyet konusunda danışanlara hizmet vermektedir.