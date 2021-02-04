Meltem Acet kimdir? İşte Meltem Acet'in hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler

Akademisyen bir anne ve babanın kızı olan Meltem Acet, 1974 yılında Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji’ni tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi bölümünü derece ile bitirdi. Kendisini iş hayatına daha iyi hazırlamak için ODTÜ'de İşletme Masteri (MBA) yaptı ve asistanlığa başladı. Sonra profesyonel hayata atıldı. Finans sektöründe İngiltere'de, Amerika'da ve son olarak da Türkiye'de çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı, Can Gürzap ve Arsen Gürzap'ın kurucuları olduğu Diyalog İletişim'den de, spikerlik, sunuculuk, etkili konuşma kurslarını tamamladı. Vücut dilini geliştirmek için de tiyatro eğitimi aldı. Erken yaşta çalışma hayatına atılan Meltem Acet, son 11 yıldır ise ekranlarda.

2019 yılında 14 senelik eşinden ayrıldı. Eski eşi iş adamı Onat Acet'tir.