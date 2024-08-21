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Melisa Sözen Fransız dizisinde ajan rolünde

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#Melisa Sözen#Le Bureau Des Légendes#Suriyeli Mülteci Selma
Melisa Sözen Fransız dizisinde ajan rolünde
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:47

Melisa Sözen, Fransa’da yayınlanan polisiye dizisi “Le Bureau des Légendes”ta yer aldı. Sözen, 2016 yılında yayınlanan dizideki karakteri hakkında “Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı canlandırmıştım. Bu yüzden silah ve dövüş eğitimleri almıştım” dedi.

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MELİSA Sözen, Fransa’nın sevilen polisiye dizisi “Le Bureau des Légendes”da bir ajanı canlandırdı. 2016 yılından beri yayınlanan diziye üçüncü sezonda dahil olan Sözen, dün görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada çok tartışıldı. Dizide terör örgütü PYD/YPG’nin arasına sızan Esrin isimli bir ajanı canlandırdığını söyleyen oyuncu, role nasıl seçildiğini şu sözlerle anlattı: “2016 yılında Fransa’nın en çok sevilen işlerinden biri olan ‘Le Bureau des Légendes’ dizisinden teklif geldi. O sırada neredeyse tek kelime Fransızca bilmiyordum. Buna rağmen seçmelere gittiğimde yönetmen oyunumu çok sevdi. Yönetmen, ‘Bir şekilde hallederiz’ dedi. Hemen hızlandırılmış bir biçimde Fransızca özel derslere başladım.” Melisa Sözen, oynadığı karakter hakkında ise “Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı canlandırıyorum. Bu yüzden de çekimlerden hemen önce dil derslerinin yanı sıra silah ve dövüş eğitimleri de aldım. Benim için çok keyifli ve güzel bir süreç oldu” dedi.

Suriyeli mülteci Selma’yı canlandırdı

Melisa Sözen, 2019 yılında “Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor” adlı Fransız filminde Suriyeli bir mülteci Selma’ya hayat verdi. Xavier de Choudens’un yönettiği yapımda Sözen, Franck Gastambide ile başrolü paylaştı. Oyuncu, “Dizi için seçildiğim sırada ajansım ‘Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor’ filmi için de öneride bulundu. 2018 senesinde film Türkiye’deki bir festivalde seyirci ile buluştu. Fransa’da dil kursuna başladım ve bir süre orada yaşadım. Pandemi olduktan sonra da dönmek zorunda kaldım” açıklamasını yaptı.

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#Melisa Sözen#Le Bureau Des Légendes#Suriyeli Mülteci Selma

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