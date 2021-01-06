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Melisa Sözen: Farklı karakterleri oynamak istiyorum
Oyuncu Melisa Sözen önceki gün Cihangir’de bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.
Son olarak “Kırmızı Oda” dizisinde rol alan oyuncu, “Karakterin gerçek oluşu beğenilmesinde etkili oldu. Bundan sonra da her oyuncu gibi bende farklı farklı karakterleri oynamak istiyorum. Senaryolar kalıplaşmış karakterlerin dışında farklı yönlere doğru evriliyor. Seyirci dizelerde doğallığı tercih ediyor” dedi.
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