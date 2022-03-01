Melisa Berberoğlu: Derya’ya hayat vermeyi çok istedim

Haberin Devamı

◊ Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezunsunuz. Şu anda da Kadir Has Üniversitesi’nde film ve drama bölümünde eğitiminizi sürdürüyorsunuz. Oyunculuğa nasıl adım attınız?

- Oyunculuğa ilk olarak bir arkadaşımın vesilesiyle başladım. Kendisi tiyatro kursuna gidiyordu ve “ben de geleyim seninle” dedim. O gidişten sonra da bu yol benim yolum oldu. Tiyatro metinlerini analiz etmek, edebiyatla bu kadar yakın olabilmek ve sonrasında sahne üstünde bir karakter yaratmak, yeniden bir varoluş sergileyebilmek benim en büyük tutkum haline dönüştü. Sonrasında ise en iyi bu mesleği nasıl öğreneceğimin ve icra edebileceğimin yollarını ararken, tiyatro yetenek sınavlarına hazırlanmaya başladım. Yoğun bir hazırlık süreci sonrası birkaç tane konservatuar kazandım ve tercihim uluslararası bir eğitim sağlayan Bilkent Üniversitesi oldu.

Haberin Devamı

◊ Sahnede olmak nasıl bir duygu? Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor?

- Sahnede olmak benim için anda kalabilmek demek. Bedenini başka karakterlerin kullanımına açmak demek. Sahne üstündeyken seyirciyle belki de gerçek hayatta hiç yaşamayacağımız bir yakınlık ve bağ kurma şansımız oluyor. Oyunculuk benim mesleğim ve tutkum. Benim için çalışmak ve mesleğini en iyi şekilde icra etmeyi öğrenmek anlamına geliyor.

◊ “Üç Kız Kardeş” dizisine nasıl dahil oldunuz? Hikayede sizi ne çekti?

- Diziye seçmelerde dahil oldum. Hikayede beni çeken ise belki de hepimiz aradığı hassasiyette bir aile hikayesi ve güçlü bir kardeşlik hikayesi olması oldu.

◊ Dizi, sıcak, samimi bir aile hikayesi… Siz neler söylemek istersiniz? Senaryoyu okuduğunuzda ne hissettiniz?

- Öncelikle “Üç Kız Kardeş” romanını ve devamında gelen “Kalbimin Can Mayası” kitabını inanılmaz severek, duygulanarak okudum. Hikaye evet aslında birebir bizim hikayemiz olmasa da aslında hepimizin hikayesi. Okuyucu ile birçok ortak noktası olan bir hikaye. Aile ve kardeşlik en başta. Senaryoyu okuduğumda, “ben bu hikayenin içinde olmak istiyorum” dedim. Derya karakterine hayat vermek çok istedim.

Haberin Devamı

BEN DERYA KADAR CESUR DEĞİLİM

◊ “Derya” karakteri, kardeşlerin içinden size en yakın karakter miydi?

- Derya kardeşlerin en küçüğü, dobra, cesur olanı. En çok onu canlandırmak istedim. Ben onun kadar cesur değilim. Ama tabii bana yakın olan yönleri de var. Mesela hakkını savunmaya çalışması, hayvanları çok sevmesi gibi…

◊ İçinde en asi, en mücadeleci olanı aynı zamarda... Karakterin sizinle başka ortak yanları var mı?

- Derya ile ortak yanımız mücadeleci olmak olabilir. Ailenin en küçüğü olduğu için hep bir varoluş mücadelesi vermek zorunda kalmış. Güçlü kalmaya çalışmış, cesur olmuş. Ablaları gibi prenses olarak büyütülmediği için o da, “ben güçlü olursan kendi yolumu bulurum ve kendimi sevdiririm” diye düşünmüş. Aslında çok duygusal bir karakter ama güçlü görünmeye çalıştığı için hep kendini bir şekilde saklıyor.

Haberin Devamı

◊ Hayalinizde meslek olarak hep oyuncu olmak mı vardı? Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

- Hayalim hep sahne üstünde olmaktı ama oyunculukla ilgilenmeye başlayınca doğal olarak psikoloji ve sosyoloji üzerine çok okumalar yapmaya ve bu konularda da kendimi mümkün olduğunca geliştirmeye çalıştım. Üniversitede ve yüksek lisansta ek derslerimi de hep psikoloji ve sosyoloji alanlarında aldım. Psikoloji alanı çok ilgimi çekti, büyük ihtimalle bu alanda çalışmak isterdim.

AYVALIK’TA ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS

◊ Dizi Ayvalık’ta çekiliyor, cennet gibi bir mekandasınız günleriniz burada nasıl geçiyor. Set dışında neler yapıyorsunuz?

- Günler çok güzel geçiyor. Cennet gibi bir yer gerçekten. Sabah o kadar güzel bir manzaraya uyanıyorsunuz ki büyük bir şans. Genelde çalışarak zamanımız geçiyor, boş günlerimizde ise oyuncu arkadaşlarımla Ayvalık keşfi içindeyiz…

Haberin Devamı

◊ Oyunculuğa başlarken hiç vazgeçtiğiniz, yapamayacağınızı düşündüğünüz bir an oldu mu?

- Olmadı diyebilirim. Tabii ki yol engebeli ama önemli olan hep yolda olmak.

◊ Oynamayı çok istediğiniz bir karakter var mı?

- Öyle spesifik olarak söylemem çok zor. Hangi karakter olursa olsun bir hikayeye ortak olmak onu canlandırmaya çalışmak benim için çok kıymetli. O yüzden imkanım oldukça birçok karaktere hayat vermek çok isterim.

KURALLARIM DEĞİL İLKELERİM VAR

◊ Oyunculuk adına kurallarınız var mı?

- Oyunculuk adına ilkelerim var. Çok çalışmak, bedenine, enstrümanına iyi bakmak, alandaki yenilikleri takip etmek ve devamlı olarak öğrenmeye çalışmak.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARI OKUYORUM

◊ İyi bir sosyal medya kullanıcısı mısınız? Size gelen her yorumu okuyor musunuz?

- Çok da iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim aslında. O yüzden elimden geldiğince okumaya çalışıyorum.