MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMelisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim
GeriTelevizyon Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 07.06.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim

MELİSA Aslı Pamuk, Re Touch dergisinin yeni sayısına röportaj verdi.

Ünlü oyuncu, “Dış görünüşün soğuk bir kadın imajı veriyor, gerçek Melisa da böyle mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında. Kimse kimseye anında sımsıcak davranamaz. O soğukluk belki korunma amaçlı etrafımıza inşa ettiğimiz duvardır.”

Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim

HAKSIZLIĞA GELEMEM
Pamuk, “Seni en çok ne çileden çıkarır?” sorusu üzerine de şunları söyledi: “Haksızlığa gelemem. İthamlara, söylentilere, yapmadığım şeyleri yapmışım gibi davranılmasına. Bunlar en rahatsız olduğum konulardır.”

AYRILDILAR
Melisa Aslı Pamuk, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’la ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündemde. Sonbaharda evlenmeyi planlayan ikili, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı.

Melisa Aslı Pamuk: Soğuk kadın değilim


Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi