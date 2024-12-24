Melis Sezen'den itiraf: Bütün sinirimi annemden çıkarırdım!

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Melis Sezen, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. İbrahim Selim’in “Bir ödül töreninde başına gelen en inanılmaz şey neydi?” sorusu, akıllara Sezen’in 2021 yılında düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmayı getirdi.

Sezen, soruya gülerek yanıt verdi: “Kendimi alkışlıyorum. Bayılıyorum valla. ‘Tutuyorum çünkü elimde şu an.’ Aslında mantıkta yanlış hiçbir şey yok. Öncesinde ‘İnanırsak, her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an’ diyorum. Anlatabildim mi? İlk defa açıkladım bunu. Aslında açıklamaya bile gerek yok. Kim ne anlıyorsa odur zaten. Bu sene Altın Kelebek’te ‘Yıldızı Parlayanlar’a sormuşlar onu. ‘Melis Sezen ödül konuşmasında ne demiş?’ diye. Şıklar falan var. Benim için çok özel bir andı.”

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BÜTÜN SİNİRİMİ ANNEMDEN ÇIKARIRDIM

Programda hakkında merak edilenlerini anlatan Melis Sezen, ergenlik döneminde kavgacı biri olduğunu söyledi: “Her konuda annemle kavga ediyordum. Bütün sinirimi annemden çıkarıyordum. Her şeyin suçlusu annemmiş gibi. Şu anda ise annem benim en yakın arkadaşım. Ergenlikte annemle çok kavga ediyordum. Liseye başlayınca bütün sinirim, öfkelerim, anneme çatmalarım bitti.”

GOTİKLER GÜZELDİR BENİM RUHUMDA VAR

Melis Sezen, gotik tarzını çok sevdiğini de söyledi: “Gotikler güzeldir. Gotik görünmesem de ruhumda var. Tim Burton’ı çok severim. O dünyayı çok seviyorum. O ‘dark’, karanlık durumu. Peri dediğimiz şey ışıksa, o ışıkla karanlık birbirinden çıktığı için, karanlık kısmı da çok seviyorum. Büyüleyici geliyor bana. Bir dönem metal popülerdi ama bana sert geliyordu. Ben de alternatif rock’ı keşfettim. Gotik kıyafetler aldım. Bazen gotik tarzda giyindiğim oluyor.”

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SEKSİYİM VE GÜZELİM

Bir ankette Türkiye’nin en seksi 10 kadınından biri seçilen Melis Sezen, bunun sorulması üzerine “Teşekkür ederim, ne güzel. Öyleyim tabii ki. Seksiyim, güzelim ya da o an öyle değilim. Ne önemi var yani, kendimi nasıl hissediyorsam öyleyim. Seksi hissediyorsam seksiyim, güzel hissediyorsam güzelim” diye konuştu.

‘SENİ SEVİYORUM’ YERİNE ‘ALLAH’A EMANET OL’

Melis Sezen programda “Seni seviyorum” yerine kullandığı cümlenin “Allah’a emanet ol” olduğunu söyledi. Gülüşmelerin yaşandığı anlarda Sezen, “Varlığına şükürler olsun, varlığın kutlu olsun da derim” dedi.