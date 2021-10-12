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Melis Sezen rolü için kampa girdi

#Melis Sezen#Sadakatsiz#Cansu Dere
Melis Sezen rolü için kampa girdi
Sinem Vural

Melis Sezen, “Sadakatsiz” dizisinde ekrana gelen kaza sahnesi için özel ders aldı. Rol gereği aracıyla uçurumdan denize düşen Sezen, dalış, meditasyon ve nefes teknikleriyle ilgili bir dizi eğitimden geçti.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in başrol oyuncularından Melis Sezen, yeni sezonun ilk bölümü için sıkı bir kampa girdi. Dizide Derin karakterini canlandıran Sezen, Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya karakteriyle sezon finalinde bir kaza yaptı. Uçurumdan arabayla denize düşen ikilinin final sahnesi akıllara kazındı.

Melis Sezen rolü için kampa girdi

ÖZEL EKİPLE ÇALIŞTI

Sezen’in o kaza sahnesi için dalış dersleri aldığı ortaya çıktı. Dalış sahneleri için özel bir ekipten eğitim gören oyuncu, aynı zamanda özel meditasyon ve nefes teknikleriyle ilgili de çalışmalar yaptı. Melis Sezen’in Cansu Dere’yle birlikte kamera karşısına geçtiği dalış sahneleri Şile’de çekildi.

Hem minnoş hem savaşçı

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#Melis Sezen#Sadakatsiz#Cansu Dere