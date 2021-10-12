Melis Sezen rolü için kampa girdi

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in başrol oyuncularından Melis Sezen, yeni sezonun ilk bölümü için sıkı bir kampa girdi. Dizide Derin karakterini canlandıran Sezen, Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya karakteriyle sezon finalinde bir kaza yaptı. Uçurumdan arabayla denize düşen ikilinin final sahnesi akıllara kazındı.

ÖZEL EKİPLE ÇALIŞTI

Sezen’in o kaza sahnesi için dalış dersleri aldığı ortaya çıktı. Dalış sahneleri için özel bir ekipten eğitim gören oyuncu, aynı zamanda özel meditasyon ve nefes teknikleriyle ilgili de çalışmalar yaptı. Melis Sezen’in Cansu Dere’yle birlikte kamera karşısına geçtiği dalış sahneleri Şile’de çekildi.