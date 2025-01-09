×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Melis Sezen: Oyunculuk yaşam biçimim

Güncelleme Tarihi:

#Melis Sezen#Oyuncu#Harper’S Bazaar
Melis Sezen: Oyunculuk yaşam biçimim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:55

Melis Sezen, oyunculuktaki motivasyonunu anlattı: “Oyunculuk benim içimden geliyor; adeta bir yaşam biçimi gibi. Beni, ben yapan şeylerden. Hayatla flört de ediyorsunuz.”

Haberin Devamı

MELİS Sezen, Harper’s Bazaar’ın yeni sayısına konuk oldu. Sezen, “Oyunculukta motivasyonunuzu korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Oyunculuk benim içimden geliyor; adeta bir yaşam biçimi gibi. Beni ben yapan şeylerden biri. Oyunculuk, hayatla flört etmek ve kozmosun içine dalmanın en sihirli yollarından biri. Zorlukları var mı? Elbette her meslek gibi. Ama benim en büyük destekçim ailem. Ayrıca oyunculuk teslimiyeti öğrenmek için muhteşem bir yol. Bu meslek ruhunuzun hiç bilmediğiniz yönlerini keşfetmenize imkân tanıyor.”

CESUR KIZI TAKDİR EDİYORUM

Melis Sezen, 10 yaşındaki Melis’e “Aferin kız!” diyeceğini söyledi ve ekledi: “O günden bugüne aynı kişiyim! Hiçbir şey değişmemiş. Çok cesur hamlelerim de vardı. Mesela bir keresinde bir mafya babası rolü için deneme çekimi yapılıyordu. Katılanların çoğu erkekti. Çekimlerin sonunda sahneye atladım ve ‘Ben de denemek istiyorum’ dedim. Sonunda rolü kaptım! O cesur kızı gerçekten takdir ediyorum.” Oyuncu, hayallerinin dünden bugüne aynı kaldığını da belirtti: “Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hayallerim aynı kaldı ve şükürler olsun ki onları yaşamaya devam ediyorum. Bu yolculuk benim için çok özel.”

Haberin Devamı

2024 BENİM DÖNÜŞÜM YILIMDI

 Melis Sezen, “Geçen yıl benim için dönüşüm yılıydı. Sonsuz şükürler olsun ki birbirinden değerli, farklı dünyalara sahip iki önemli sinema filminde rol aldım: ‘Şımarık’ ve ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’. Farklı doğumlar yaşadığım bu süreçte karakterleri keşfederken kendimi de keşfettiğim bir yıl oldu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melis Sezen#Oyuncu#Harper’S Bazaar

BAKMADAN GEÇME!