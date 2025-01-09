Melis Sezen: Oyunculuk yaşam biçimim

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MELİS Sezen, Harper’s Bazaar’ın yeni sayısına konuk oldu. Sezen, “Oyunculukta motivasyonunuzu korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Oyunculuk benim içimden geliyor; adeta bir yaşam biçimi gibi. Beni ben yapan şeylerden biri. Oyunculuk, hayatla flört etmek ve kozmosun içine dalmanın en sihirli yollarından biri. Zorlukları var mı? Elbette her meslek gibi. Ama benim en büyük destekçim ailem. Ayrıca oyunculuk teslimiyeti öğrenmek için muhteşem bir yol. Bu meslek ruhunuzun hiç bilmediğiniz yönlerini keşfetmenize imkân tanıyor.”



CESUR KIZI TAKDİR EDİYORUM



Melis Sezen, 10 yaşındaki Melis’e “Aferin kız!” diyeceğini söyledi ve ekledi: “O günden bugüne aynı kişiyim! Hiçbir şey değişmemiş. Çok cesur hamlelerim de vardı. Mesela bir keresinde bir mafya babası rolü için deneme çekimi yapılıyordu. Katılanların çoğu erkekti. Çekimlerin sonunda sahneye atladım ve ‘Ben de denemek istiyorum’ dedim. Sonunda rolü kaptım! O cesur kızı gerçekten takdir ediyorum.” Oyuncu, hayallerinin dünden bugüne aynı kaldığını da belirtti: “Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hayallerim aynı kaldı ve şükürler olsun ki onları yaşamaya devam ediyorum. Bu yolculuk benim için çok özel.”

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2024 BENİM DÖNÜŞÜM YILIMDI

Melis Sezen, “Geçen yıl benim için dönüşüm yılıydı. Sonsuz şükürler olsun ki birbirinden değerli, farklı dünyalara sahip iki önemli sinema filminde rol aldım: ‘Şımarık’ ve ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’. Farklı doğumlar yaşadığım bu süreçte karakterleri keşfederken kendimi de keşfettiğim bir yıl oldu” dedi.