Melis Sezen, İspanya’ya gitti

ŞEREF DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Rol aldığı dizilerle adını dünyaya duyuran Melis Sezen, 2023 yılında “Viña de Oro” ödülünü aldığı İspanya’nın Granada iline bağlı Torvizcón kasabasına gitti. Ünlü oyuncu, Belediye Başkanı Juan David Moreno Sales’i de makamında ziyaret etti.

Belediyenin resmi misafiri olan ve Şeref Defteri’ni imzalayan Melis Sezen’e ziyareti boyunca yetkililer eşlik etti. Torvizcón’un yanı sıra Órgiva ve Soportújar kasabalarını da dolaşan Sezen, fotoğraflarını sosyal medyada “İkinci evim” notuyla paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÖVGÜLER

Torvizcón Belediye Başkanı Juan David Moreno Sales, fotoğraflarını “Bu hafta, uluslararası sinema ve televizyon dünyasının en tanınmış, sevilen ve saygın Türk oyuncularından Melis Sezen, Torvizcón’u ziyaret etti” mesajıyla yayınlayarak oyuncuya övgüler yağdırdı:

“Melis’in mükemmel profesyonelliğinin yanı sıra öne çıkan bir özelliği varsa, o da ne kadar harika bir insan olduğudur. Sıcaklığı, alçak gönüllülüğü ve nezaketi dikkat çekici. Torvizcón ile 2023 yılından bu yana süregelen özel bağını, Şeref Defteri’ni imzalayarak taçlandırdı.”