Melis Sezen:Dönem dizilerini çok seviyorum
Oyuncu Melis Sezen, “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisindeki rolünü anlattı.
Oyuncu, “Dönemine göre çok aydın fikirli bir kızı canlandırıyorum. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini söylüyor. O çok cesur ve tam bir cumhuriyet kadını” dedi. Oyuncu, dönem filmlerini ve dizilerini her zaman sevdiğini söyledi ve ekledi: “Teknoloji daha günümüzdeki kadar gelişmemişken, 1920’lerdeki duygular öyle saf, öyle temiz, öyle güçlü ki onları yaşamak paha biçilemez.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle