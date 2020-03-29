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Televizyon
Haber Giriş: 29.03.2020 - 08:40,Son Güncelleme:/

Melis Sezen:Dönem dizilerini çok seviyorum

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Melis Sezen:Dönem dizilerini çok seviyorum
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Oyuncu Melis Sezen, “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisindeki rolünü anlattı.

Oyuncu, “Dönemine göre çok aydın fikirli bir kızı canlandırıyorum. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini söylüyor. O çok cesur ve tam bir cumhuriyet kadını” dedi. Oyuncu, dönem filmlerini ve dizilerini her zaman sevdiğini söyledi ve ekledi: “Teknoloji daha günümüzdeki kadar gelişmemişken, 1920’lerdeki duygular öyle saf, öyle temiz, öyle güçlü ki onları yaşamak paha biçilemez.”

 

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